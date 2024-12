Un "kit care" ai pazienti ricoverati dal pronto soccorso del Santa Croce di Cuneo

L'ospedale di Cuneo, al di là dei prestigiosi riconoscimenti per le sue qualità sanitarie e cliniche, ha tra i suoi plus anche l'attenzione ai pazienti, più volte sottolineata da tanti lettori con delle sentite lettere di ringraziamento che spesso pubblichiamo. E continua a dimostrarlo grazie anche al supporto e alla collaborazione sempre più stretti e positivi con la Fondazione Ospedale Cuneo. Non solo per la PET, un macchinario da tre milioni di euro che inizierà presto ad essere utilizzato, ma anche per cose più piccole ma comunque preziose. Attenzioni, che soprattutto quando si è in ospedale, fanno la differenza.

Lo aveva anticipato Silvia Merlo, la presidente della Fondazione, nell'annunciare l'iniziativa della donazione del body "Born in Cuneo" a tutti i nuovi nati. L'idea, che sta per concretizzarsi, è quella di donare un necessaire a chi arriva al Pronto Soccorso e viene ricoverato. Chi arriva in condizioni di urgenza pensa a tutto tranne che a portare con sé spazzolino e dentifricio o qualcosa per l'igiene personale. Entro breve ci penserà direttamente l'ospedale tramite la Fondazione.

E' in corso di preparazione, infatti, un "necessaire" composto proprio da spazzolino e dentifricio, da una salvietta umida, un igienizzante, un asciugamano e una saponetta. Dispositivi di prima necessità, indispensabili quando si arriva in ospedale per un malore improvviso, magari capitato fuori casa o per un incidente o per chissà quali altre ragioni. Sarà consegnato a chi verrà ricoverato o resterà in osservazione per 24-36 ore.

Il direttore della Fondazione Ospedale Cuneo, Massimo Silumbra, ha sottolineato come siano molte le iniziative della onlus, proprio all'insegna dell'umanizzazione e dell'attenzione a chi è in un momento di fragilità, sia fisica che emotiva. "Ormai è dimostrato che la cura alla persona passa anche attraverso l'attenzione e la vicinanza. L'ospedale di Cuneo ha in questo un valore riconosciuto, al quale la Fondazione dà supporto con iniziative che, in apparenza piccole, aiutano ad affrontare i momenti del ricovero".

Il "kit care" verrà presentato ufficialmente dopo le Feste e inizierà a venire consegnato dal prossimo anno.