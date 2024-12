Moretta: a Cascina San Giovanni si è svolta la tradizionale "Festa degli auguri" (FOTO)

Come tradizione già da qualche anno l’amministrazione comunale di Moretta ha dedicato il giorno dell’Immacolata (domenica 8 ) alla “Festa degli auguri” nel salone di Cascina San Giovanni.

Un passerella che il Comune dedica a quei morettesi, ma non solo, che nel corso dell’anno hanno raggiunto traguardi inaspettati e prestigiosi, hanno svolto un servizio a favore della comunità locale, o semplicemente meritano un “grazie” e un applauso da parte dei cittadini.

«Fin da quando abbiamo preso in mano le redini dell’amministrazione – ha ricordato il sindaco Gianni Gatti in apertura di giornata -, abbiamo voluto questo momento, che ricorda a tutti noi l’importanza di essere paese e di essere comunità. L’amministrazione comunale è al servizio di voi tutti e anche questo appuntamento è un modo per ricordarlo».

Sul palco, accanto al sindaco, sono saliti il gruppo di maggioranza al completo e i consiglieri regionali Franco Graglia e Federica Barbero, che hanno rinnovato il loro sostegno all’amministrazione comunale. I primi riconoscimenti sono stati conferiti a chi ha ceduto il testimone alla guida delle associazioni locali dopo anni di impegno: Valerio Boglione, ex presidente della Pro Loco e Margherita Grosso, ex coordinatrice del Centro Anziani. È quindi stata la volta della vigilessa Valeria Fusco, che dopo una breve esperienza a Moretta ha ottenuto il trasferimento a Savigliano per motivi famigliari. Tre le attività commerciali storiche che hanno ottenuto un riconoscimento: la famiglia Bargiano che, come ha ricordato Gatti, «Ha fatto le scarpe a generazioni di morettesi», Ivo Druetta, ancora una volta sulla guida Michelin con “Villa Salina”, e Antonietta Giacosa, storica titolare della “Baracca del gelato”.

L’amministrazione ha quindi voluto ringraziare per il proprio impegno altri morettesi: Alessandro livero, Anna Maria Grasso, don Angelo Abello, Fabio Battisti, Carla Cocccolo e Giuseppe Bainotti, oltre all’associazione Trattori e Trattoristi per il sostegno in occasione della fiera “Trattori sotto il Monviso”.

Passerella anche per i giornalisti e fotoreporter locali (Giuseppe Bossolino, Enrico Grande, Devis Rosso, Anna Maria Parola e Paolo Groppo), cui il sindaco Gatti ha espresso il proprio ringraziamento per il lavoro che svolgono dando visibilità a Moretta. Per quanto riguarda il settore sportivo, l’amministrazione ha premiato il ciclista Ludovico Mellano (che la prossima stagione correrà nel junior team Astana), la ginnasta Alice Chiavassa, e la squadra di nuoto sincronizzato formata da Veronica Forgia, Giorgia Marchisone, Elena Todaro e Misara Xhuxhi.

Sul palco infine anche i nuovi nati del secondo semestre 2024: Bianca Chiavazza Pappalardo, Nicolò De Carlo Turina, Athina Rosso, Agnese Villano, Francesca Surdu, Aurelio Calliero, Sara Roberto Novarese, Diamante Beitone Ginevra Bodrero, Giada Migliori e Vislarda Telaj, i nonni vigile (sempre più numerosi) Pierfranco Bainotti, Palo Barbetta, Mario Ghidella, Pietro Giaccardi, Luciano Ragni e Graziano Mei. Infine, passerella conclusiva con “l’esercito” dei diciottenni morettesi, cui il sindaco ha consegnato la Costituzione Italiana, la maglietta “I love Moretta” e una borraccia della Protezione civile, ricevuta attraverso la collaborazione con Federica Barbero e l’assessorato regionale in titolo a Marco Gabusi. La festa si è conclusa con l’immancabile brindisi natalizio e una fetta di panettone