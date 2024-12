Cuneo: Trasporto Pubblico Locale, riparte la campagna abbonamenti per gli Over 70

Dal 1° gennaio 2025, i cittadini over 70 anni (nati entro il 31 dicembre 1955) residenti nel Comune di Cuneo potranno di nuovo acquistare un abbonamento annuale a tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale.

L’Amministrazione ha infatti deciso di continuare a sostenere una iniziativa che da un lato incentiva all’uso del trasporto pubblico locale, dall’altra offre un sollievo a una fascia di popolazione che in alcuni casi vive difficoltà economiche. A incoraggiare in questa decisione sono i dati registrati da Grandabus: nel 2024 sono stati emessi 944 abbonamenti con un incremento del 10% rispetto al 2023 e del 30% rispetto al 2022, per un totale complessivo di circa 97.000 corse. In particolare, hanno fatto richiesta di abbonamento 59 persone in fascia isee inferiore ai 9.500 euro (ottenendo quindi il titolo di viaggio gratuitamente), 28 persone nelle fasce tra 9.500 e 22.000 (con un costo dell’abbonamento tra i 10 e i 22 euro) e 857 persone in fascia superiore ai 22.000 euro (al costo di 35 euro).

Anche per il 2025 il costo dell’abbonamento varia in base alla certificazione Isee, con fasce e tariffe che, alla luce dei dati raccolti, sono state rimodulate come segue

Per garantire un più alto numero di abbonamenti gratuiti, avendo alzato il tetto del primo scaglione, si sono ritoccate al rialzo le tariffe delle fasce Isee più alte. Tuttavia, l’aumento potrà essere recuperato con gli abbonamenti futuri perché è stata introdotta una novità: chi più userà l’autobus nel 2025, meno pagherà l’abbonamento negli anni successivi. Coloro che effettueranno nel periodo gennaio 2025 - novembre 2025 un numero pari o superiore a 180 corse/viaggi (quindi circa 4 viaggi a settimana), avrà diritto a uno sconto del 50% sul costo dell’abbonamento per il 2026, che sarà quindi meno costoso della tariffa attuale. Il diritto al benefit è legato a una incentivazione all’uso del trasporto pubblico ai possessori di abbonamento: le tariffe continuano a essere agevolate anche per chi usa saltuariamente gli autobus cittadini, ma sono premianti per chi li utilizza in maniera sistematica.

Nel 2024 il Comune di Cuneo ha speso circa 40 mila euro per sostenere queste agevolazioni. Il costo dell’abbonamento over 70 praticato dalla società di trasporti ammonta infatti a 99 euro.

Così l’assessore alla mobilità Luca Pellegrino e alle politiche sociali Paola Olivero: “Continuiamo a sostenere in modo importante gli over 70 che decidono di usare il trasporto pubblico locale al posto dell’auto privata per muoversi. Con questa politica vogliamo premiare soprattutto quelli che più frequentemente prendono il bus, per incentivare una mobilità più sostenibile possibile”.

Note tecniche:

Le agevolazioni, promosse dal Comune in collaborazione con il Consorzio Trasporti Granda Bus, sono valide indipendentemente dalla data di attivazione dell’abbonamento e valevoli su tutta l’area dei servizi di trasporto assicurati dal Consorzio, in qualsiasi ora della giornata, sia essa feriale e festiva, salvo determinazioni diverse concordate con il Consorzio.

Per usufruire delle agevolazioni, occorre dotarsi della Tessera elettronica BIP, [dal costo di € 5,00] valevole per quattro anni dalla data di emissione. La tessera, nominativa e personale, come l’abbonamento, potranno essere acquistati alla biglietteria del Consorzio GrandaBus, presso il Movicentro ‒ Piazzale della Libertà n.16 – Cuneo (orario: dal lunedì al venerdì: 8.30 ‒ 17.30, sabato: 8.30 ‒ 12.30)

Per informazioni è possibile chiamare il call center gratuito di Granda Bus al numero verde 800-33.81.71 oppure — 0171/488544 o scrivere a info@grandabus.it