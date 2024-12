L’Arbu d’Natal accende le festività a Prazzo e in tutta l’Alta Valle Maira

Si sono accese domenica sera, 8 dicembre, le luci dell’imponente Arbu d’Natal dell’Alta Valle Maira, un abete vivo alto ben 34 metri che illumina la piazza del bivio per San Michele di Prazzo.



È stato momento simbolico e molto emozionante: l’accensione, che ha visto la presenza del parroco di valle don Graziano Einaudi, è stata accompagnata da una speciale benedizione del vescovo di Saluzzo, Monsignor Cristian Bodo. Da parte sua quel significato profondo del Natale, l’augurio di speranza e pace, le sole capaci di illuminare i cuori e di far comprendere la pienezza della vita.



Presenti, insieme al primo cittadino di Prazzo Gabriele Lice, i sindaci di San Damiano Macra, Villar San Costanzo, Dronero, Cartignano. Ha tenuto ad essere presente anche il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia.



L’installazione che sarà permanente, per essere utilizzata anche negli anni successivi, ha intrecciato 720 metri di catenarie con 7.200 luci a Led a basso consumo. A rendere possibile questo significativo evento è stato il sostegno di tre sponsor: Maira Gruppo Iren, Massucco noleggio sollevatori e l’impresa di costruzione Cornaglia di Caraglio:



“La partnership di Maira Gruppo Iren traduce, in particolare, la vicinanza dell’azienda al territorio e alle comunità nelle quali opera - dice il sindaco Gabriele Lice - un segno concreto dell’impegno a valorizzare la Valle Maira con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile locale. L’opera per essere realizzata ha visto alternarsi diversi volontari e ben tre piattaforme aeree con due giorni di intenso lavoro. Il risultato è un vero spettacolo!”