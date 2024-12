Natale 2024: cosa portare alle cene natalizie? Ecco alcune idee di buon gusto

Ormai manca davvero poco, è già tempo di countdown. I calendari dell’avvento già spopolano sui social e ci sono già i primi selfie davanti agli alberi di Natale nelle case degli italiani. E a breve inizieranno le cene per scambiarsi i regali fra gli amici e le famiglie.

E poi ci sarà, ovviamente, l’immancabile cenone del 24 sera. Qualcuno nei prossimi giorni si dedicherà già ai primi addobbi natalizi della propria casa divertendosi a scegliere fra alberelli, corone e stick da appendere ai vetri.

Case addobbate, case colorate e, come detto, cene in fermento. Come presentarsi a casa degli altri? Cos’è che ci suggerisce il buon galateo? Ecco qualche spunto.

Vino rosso per Natale: quale scegliere

Un’ottima bottiglia di vino pregiato non si rifiuta mai. Generalmente per le cene è molto gradito il vino rosso, perché è più abbinabile di altri vini con i piatti di carne come la faraona al forno o l’arrosto o anche con la tipica lasagna bolognese.

Certo per fare un figurone non ci si può basare sulle bottiglie esposte nei discount o nei supermercati, ma bisogna pensare a qualcosa di davvero gradevole al gusto. Qualche ottima idea è presente per esempio su https://www.vinoland.com/it/61-vini-rossi. Qui è possibile trovare alcuni dei vini più prestigiosi delle Langhe piemontesi, fra cui il Barolo, il Barbera, l’Abbona Marziano e tanti altri.

Vino bianco per Natale: i più consigliati

Se, invece, si preferisce puntare sul vino bianco, è meglio non discostarsi da quelli più apprezzati come i vari Pinot o il Vermentino oppure il Sauvignon.

Questi sono perfetti, specie se vengono abbinati a piatti a base di pesce come il baccalà in umido o alla napoletana, i gamberetti al forno, il capitone fritto o ancora le capesante in padella. Il bianco, inoltre, spesso è gradito anche per il dopo cena. Ricordiamo che vini come il Moscato o il Gewürztraminer sono, poi, ottimi anche per il classico momento del brindisi nel dopo cena.

Un dolce preparato in casa

Infine, se si è provetti chef è molto gradito insieme al vino, presentarsi con un gustoso dolce fatto in casa. O un panettone preparato in casa o qualche tipica leccornia regionale come gli struffoli napoletani o le cartellate baresi.

Molto carini anche i biscotti al forno lavorati a mano o il tiramisù di pandoro.

Gadget di Natale per le cene originali

Se, si vuole puntare sull’originalità insieme alla bottiglia di vino o il cesto natalizio, alcune idee inconsuete e che possono essere gradite da chi ha organizzato la cena potrebbero essere quelle presentate di seguito.

Regalino natalizio per le cene:

Se si vuole fare un’altra cosa molto carina, si può sorprendere chi ha organizzato la cena con un “pensierino” natalizio. Statuette per il presepe fatto a mano o gadget da appendere di stampo artigianale o ancora alcuni di quegli oggettini handmade che è possibile acquistare al mercatino natalizio di Cuneo o di altre cittadine locali.

Un centrotavola natalizio fai da te o già pronto

Colorato e sempre utile è il centrotavola natalizio, che tipicamente di solito è verde con pigne e bacche rosse. Se si è molto bravi con il fai da te si possono seguire le indicazioni presenti su https://wisesociety.it/piaceri-e-societa/centrotavola-natalizio-8-idee-bellissime-semplici-e-green/. In alternativa è pur sempre possibile comprarlo già pronto o farselo fare dal fioraio di fiducia.