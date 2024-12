Cuneo, per Natale ci sono i mercatini dell'handmade market

Cuneo si prepara ad accogliere i visitatori con l'incanto del Natale. Dal 7 dicembre, ogni sabato, il centro della città ospiterà l'handmade market a cura del "Made in Cuneo" all'interno della manifestazione "Cuneo llluminata". Un evento imperdibile per chi desidera immergersi nell'atmosfera delle festività. I mercatini di Natale saranno il posto ideale per scoprire regali originali e unici, perfetti per rendere speciale ogni festa.

Il Made in Cuneo si terrà in via Roma il 7, 14 e 21 dicembre dalle 10.30 alle 19.30.

L'evento è nato con l’idea di valorizzare le esperienze di autoproduzione locale. Vuole essere anche un momento di condivisione e scambio di idee ed esperienze. Sarà l'occasione per riempirsi gli occhi di bellezza con autoproduzioni creative che creano sana dipendenza.

Gli artigiani che parteciperanno sono stati selezionati sulla base di precisi criteri, primo tra tutti la loro manualità con cui realizzano pezzi unici ovvero una produzione non seriale, la creatività e capacità di valorizzare la materia prima trasformandola in oggetti lasciando una personale impronta artistica e la grande cura per il dettaglio. Condividono la mission di far conoscere al pubblico la storia che nasce dalle loro mani, lo studio dei materiali e delle tecniche di lavorazione, il pensiero e l’ispirazione che c’è dietro e dentro ad un oggetto