A Celle di Bellino e Pontechianale il microfestival "Riscopriamo le nostre terre perdute"

Dal 27 al 29 dicembre a Celle di Bellino e Pontechianale (Rif. Alevé) in alta Val Varaita si terrà il microfestival "Riscopriamo le nostre terre perdute"

Si tratta di un'iniziativa che mette al centro il vivere e il rivivere le terre alte e le aree interne, temi cruciali per il nostro Paese e il territorio alpino.

Il festival è organizzato dall'Associazione culturale Terreoltre con il partenariato di Touring Club Italiano, Associazione Riabitare l'Italia, Terres Monviso, Parco del Monviso e Riserva della Biosfera transfrontaliera MaB Unesco, locanda L'Enventoour e con il sostegno di Fondazione CRC.

Il titolo dell'edizione 2024 è "Sospesi tra uomo ed ambiente" e obiettivo della rassegna sarà cercare punti di contatto tra varie e spesso distanti realtà montanare per stimolare il dibattito sui possibili scenari futuri, attraverso la proiezione di due documentari, una mostra fotografica, la presentazione di un volume in collaborazione con "Alevé libre" e momenti conviviali di dialogo e scambio.

È una proposta che potrà arricchire gli ormai prossimi giorni di vacanza in Valle Varaita, dedicando del tempo non solo a passeggiate ed escursioni tra natura, cultura e gastronomia, ma anche a temi che interessano da vicino proprio i nostri territori a volte dimenticati, a volte iper-sfruttati, spesso non valorizzati e che, se non facciamo qualcosa, potrebbero andare lentamente ma inesorabilmente persi, fagocitati dalla massificazione turistica e commerciale (e ultimamente anche industriale) che marginalizza realtà genuine e virtuose e che mette sempre più in difficoltà il vivere in montagna.