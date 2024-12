Gentilissimo Direttore,



ho appreso dai giornali il comunicato scritto dalla Lega Salvini Premier di Mondovì contro il Sindaco in merito all’evento che si è svolto nel fine settimana appena trascorso, dal titolo "Ginitaly Preview".

Il mio auspicio è che in linea generale si possano abbassare i toni, poiché le polemiche non fanno bene né alla città e nemmeno ai monregalesi.

In primo luogo perché vanno sempre evitati gli attacchi personali. Inoltre,l’evento in questione, può piacere o meno, ma è finalizzato a creare una serie di relazioni e sinergie tra diverse realtà preposte per la promozione del territorio monregalese e per la città di Mondovì.È una filiera,come potrebbe essere quella del vino, ad esempio il Dolcetto o l'Alta Langa.

Dietro questi prodotti ci sono delle imprese, posti di lavoro e famiglie. Analizzando i dati nello specifico, quello della produzione del Gin è un settore estremamente florido nel nostro Paese: nel 2023 esso ha generato quasi 80 Milioni di Euro di fatturato, e per i prossimi due anni è previsto un tasso di crescita del 10%.



Indicare quindi, l’evento appena trascorso come una leva che favorisce gli incidenti stradali, forse è un po' esagerato e fuorviante. Tutti noi condanniamo gli eccessi e gli abusi, in ogni contesto e mi risulta che lo stesso Comune di Mondovì poi, proprio in occasione della manifestazione, ha chiesto alla Polizia Locale di organizzare un momento di sensibilizzazione in merito al consumo responsabile di bevande alcoliche ed alla sicurezza stradale.



In un clima ormai natalizio, invito tutti, anche gli Amici della Lega, ad intraprendere un dibattito sereno, propositivo e costruttivo, come peraltro avvenuto in passato, degno di un "centrodestra attento ai monregalesi" che studia le dinamiche della città e tralascia le polemiche.

Giampiero Caramello

Commissario cittadino di Forza Italia Mondovì