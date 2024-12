A gennaio via ai corsi di preparazione per aspiranti cacciatori

L'Associazione Nazionale Libera Caccia comunica che nel mese di gennaio inizieranno i corsi di preparazione per aspiranti cacciatori.

Gli iscritti potranno seguire le lezioni serali presso le sedi di Alba, Borgo San Dalmazzo, Cavallermaggiore, Caraglio, Ceva, Cortemilia, Cuneo e Fossano oppure su piattaforma ON-LINE nel caso in cui per questioni di lavoro e/o eccessiva lontananza fossero impossibilitati a raggiungere le sedi dei corsi.

Tali corsi formativi sono rivolti a tutti i ragazzi e ragazze che vogliano prepararsi per sostenere l'esame pubblico presso la Provincia di Cuneo al fine di conseguire le necessarie conoscenze in materia legislativa, ambientale, e faunistica, nonché in materia di armi e munizioni.

I corsi saranno gestiti venendo incontro alle necessità degli studenti aspiranti cacciatori con materiale didattico, approfondimenti specifici e con la partecipazione di esperti docenti.