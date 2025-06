Bra, l’associazione Albedo invita alla “Notte delle masche, tra storia e leggenda”

Verità o leggenda, realtà o fantasia. Le masche sono realmente esistite? E dove sono finite? Se ne parlerà a Bra martedì 24 giugno, alle ore 21.15, nell’incontro dal titolo “La notte delle masche, tra storia e leggenda”, promosso dall’associazione culturale Albedo, a conclusione degli innumerevoli appuntamenti in calendario.

Nell’evento, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Dreaming in Art e Amici dei Musei di Bra, in programma presso il giardino del museo Craveri (via Craveri, 15), l’autrice braidese Marina Panero accompagnerà il pubblico in mille suggestioni, partendo dalla proiezione del docufilm Heresia di Andry Verga.

Previsti anche cenni storici, letture e racconti narrati da Pino Berrino, Maura Boccato, Ivo Chiolerio, Francesco Marchino e Romano Salvetti, afferenti al mondo segreto e misterioso delle masche. E aggiungiamo ingresso libero. Per maggiori informazioni: 349/5906451. Guai a mancare!