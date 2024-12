A Savigliano “Incantevole Natale” 2024 entra nel vivo

Gli eventi natalizi saviglianesi entrano nel vivo. Nel fine settimana, il 14 ed il 15 dicembre, sotto l'Ala di piazza del Popolo tornano i laboratori e le attrazioni di “Incantevole Natale”.

Come sempre, ad accogliere i più piccoli vi saranno tante aree allestite a tema. A partire da “La casa di Babbo Natale”, in cui incontrare Babbo in persona, scattare una foto con lui e confidargli i propri desideri. Vi sarà poi il “Mercatino natalizio”, che offrirà una varietà di prodotti artigianali e regali natalizi unici, come oggetti fatti a mano, decorazioni natalizie, articoli di artigianato locale e prodotti gastronomici tipici di questa stagione.

Il "Laboratorio degli Elfi" sarà anche per il 2024 una delle attrazioni più affascinanti dell'evento, pensato per coinvolgere i bambini in attività creative e ludiche, all’interno di un’ambientazione unica e suggestiva: la struttura a forma di igloo, con le sue forme arrotondate e l'ambientazione ispirata ai paesaggi nordici, creerà un’atmosfera incantata proprio come il villaggio di Babbo Natale al Polo Nord.

Non mancheranno le attività all'aperto, davanti all'Ala. Sabato e Domenica , dalle 10 alle 18, vi sarà il Ludobus della ludoteca "Cooperativa Proposta 80”; domenica 15, alle 11.30, l'esibizione del Coro Giovanile 4JOY, e alle 16 la merenda insieme agli Alpini saviglianesi.

Ad ingresso gratuito, gli eventi del fine settimana fanno parte del ricco cartellone di eventi natalizi cittadini, messo in piedi dal Comune di Savigliano e dalla Fondazione Ente Manifestazioni, in collaborazione con l'Ascom saviglianese.

Afferma il sindaco di Savigliano Antonello Portera: «L'elemento di forza (degli appuntamenti sotto l'Ala così come di tutti quelli che andranno in scena in città in questo periodo) è il lavoro di squadra. Tante realtà diverse hanno unito le forze e dato il proprio contributo per rendere viva ed attrattiva Savigliano anche per il Natale 2024».

"Il Natale, si sa, è soprattutto la Festa dei bambini, che vivono l'atmosfera magica di questo periodo tra attesa e meraviglia – gli fa eco il presidente della Fondazione Ente Manifestazioni Andrea Coletti –. Ma l'“Incantevole Natale” saviglianese, facendo della varietà il suo punto di forza, cerca di rivolgersi a tutti, coinvolgendo i più piccoli ed il grande pubblico delle famiglie ma, perchè no, anche i più grandi".

"Ribadiamo spesso – conclude il direttore di Ascom Savigliano Giulio Giletta – quanto la vitalità di una città faccia bene al commercio. Specie di questi tempi, avere numerosi eventi disseminati tra dicembre e gennaio, come prevede il cartellone di “Incantevole Natale” non potrà che richiamare persone a Savigliano, creare movimento e far bene ai negozi cittadini".