Alba affida in concessione le ex scuole di frazione San Rocco Seno d’Elvio

Il Comune di Alba intende affidare in concessione il fabbricato comunale (ex fabbricato scolastico), sito nella frazione San Rocco Seno d’Elvio, nello stato di fatto in cui si trova, da adibire a: centro frazionale di incontro e di accoglienza per gruppi turistici, scolaresche, escursionisti – comprensivo anche del servizio di ristorazione - oltre che centro d’incontro per gli abitanti della frazione e delle zone limitrofe, in collaborazione e a diretto contatto con le realtà sociali e religiose già presenti sul territorio.

Il fabbricato ha una superficie complessiva di circa mq 970. L’affidamento della concessione in oggetto ha durata di anni 10. L’importo annuo minimo di concessione è di €. 4.800,00. Le domande dovranno pervenire nelle modalità indicate dal bando entro le ore 12 del 27 dicembre 2024.

Alla manifestazione d’interesse possono partecipare società, associazioni e/o enti con adeguata capacità operativa che abbiano tra le proprie finalità quella di promuovere e realizzare attività turistiche, naturalistiche, sportive, culturali anche mediante gestione di rifugi, case di campagna, ostelli, case di vacanza e la promozione di varie attività, sia sportive che naturalistiche.

È possibile scaricare la documentazione sul sito dell’Ente all’indirizzo www.comune.alba.cn.it nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi e gare” https://trasparenzaalba.maggiolicloud.it/atti/AmministrazioneTrasparenteDett.aspx?ID_INCA=101253

Per chiarimenti di carattere amministrativo contattare la Ripartizione Servizi Legali tel. 0173 292241 servizi.legali@comune.alba.cn.it