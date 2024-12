DDL Lavoro, Bergesio (Lega): “Dal Governo regole chiare in materia di lavoro e politiche sociali”

“Dal Governo ancora una volta risposte chiare e concrete in materia di lavoro e politiche sociali”. Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, commenta il disegno di legge sul Lavoro approvato oggi dall’aula del senato. Il testo prende in esame più settori, dalla sicurezza sui luoghi di lavoro alla disciplina dei contratti di lavoro fino alle politiche formative e di previdenza.

“Sostegno al lavoro ma, al contempo, anche alle famiglie: queste le basi su cui si fonda il provvedimento, che si inserisce tra gli interventi che mirano a rilanciare il nostro Paese - commenta Bergesio, Vicepresidente commissione attività produttive del Senato -. Impegno importante, in quanto stiamo attraversando anni particolarmente difficili, stretti tra guerre e crisi. Il nostro compito è quindi dare un indirizzo e mettere a punto norme che rendano meno complesso, per famiglie ed imprese, superare le gravi difficoltà che caratterizzano questo momento, garantendo nel modo migliore e con tutti i mezzi a nostra disposizione, la ripresa del paese, economica ma anche sociale”.

“I primi segnali positivi stanno arrivando, come attestato da Istat, che indicano che abbiamo imboccato la strada giusta”, dice ancora il Senatore Bergesio.

Tra i punti affrontati anche quello degli ammortizzatori, con la previsione di una riforma che contribuisce a semplificare e rendere uniforme la disciplina.

Bergesio aggiunge: “Positiva è anche la disposizione che riguarda la sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne: la norma finalmente va nella direzione di un progressivo ampliamento delle tutele dei lavoratori autonomi, e rientra tra le misure promosse dal Governo volte a colmare il divario a svantaggio delle attività libero-professionali nei confronti del lavoro dipendente sul piano della tutela della maternità e della genitorialità”.

Altri interventi riguardano il lavoro stagionale, la durata del periodo di prova del cosiddetto Decreto Trasparenza, l’apprendistato, la disciplina dell’assenza ingiustificata prolungata dal posto di lavoro, le criticità del rapporto tra fisco e mondo del lavoro e misure in materia di istituzioni scolastiche con l’istituzione presso il Ministero dell’istruzione e del merito dell’Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, nonché l’Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Infine, per le famiglie, è previsto un potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia: il Fondo per le politiche della famiglia dovrà essere utilizzato per finanziare, tra gli altri, anche gli interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia.