Il coro di voci bianche “FFM Kind’s Voice” aprirà le celebrazioni per l'80° anniversario del bombardamento dell’orfanotrofio centallese “Perucchetti”

Sarà il coro di voci bianche “FFM Kind’s Voice” della Fondazione Fossano Musica ad inaugurare alle 20,30 di giovedì 12 nel Nuovo Lux di Centallo la serie di appuntamenti che Centallo Viva propone per commemorare l’80° anniversario del bombardamento dell’orfanotrofio centallese “Perucchetti” che il 29 dicembre 1944 fece sedici vittime.

[Lucianina, una delle più piccole vittime del bombardamento]

“Abbiamo ritenuto”, spiegano gli organizzatori, “ che solo un coro di bambini potesse meglio far rivivere il ricordo delle 14 ragazze e delle due suore che trovarono la morte sotto le macerie, anche per lanciare un ulteriore messaggio di pace in questo periodo attraversato da un’infinità di conflitti”. Per questo sarà agevole passare dal ricordo della bomba di ieri alle tante bombe di oggi, anche perché Centallo Viva ha scelto di legare il ricordo delle giovanissime vittime centallesi ad un’iniziativa di solidarietà. “Stiamo raccogliendo magliette termiche da inviare in zona di guerra o l’equivalente in denaro (circa 10 euro per ogni maglia ndr)”, dicono i volontari di Centallo viva, “per alleviare almeno a Natale il freddo che i “figli della guerra” stanno patendo in questi mesi”. Difatti, sul palco del Lux salirà “Il Pimpa”, un clown (o meglio, come lui stesso si definisce, il claun) del varesotto che sta girando i vari fronti di guerra per aiutare a far tornare il sorriso sulle facce di bambini terrorizzati dalle bombe che piovono come confetti. Appena tornato dall’Iraq, tra alcuni giorni sarà in Ucraina, ma altre sue postazioni sono Gaza, Bagdad, Aleppo o dovunque ci sia un sorriso da ridisegnare, perché questo clown speciale è convinto che "il sorriso di un bambino vale una vita".

A lui Centallo viva affiderà quanto raccolto in queste settimane (oltre 4 mila euro) e quanto arriverà ancora per questa specifica destinazione e che l’associazione si impegna a trasferire quanto prima al Pimpa perché le possa convertire in fretta in maglie termiche, che in questi giorni, specialmente in Ucraina, sono necessarie come il pane. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito, e in più ogni spettatore si vedrà omaggiato del libretto sul bombardamento di Centallo e sulle giovanissime vittime, cui sarà dedicato anche il breve video con la coreografia realizzata insieme ai ragazzi della scuola primari che sarà proiettato durante la serata.

Si tornerà al Lux nella mattinata di venerdì 13 per assistere dal vivo al breve spettacolo dei ragazzi e per applaudire il Pimpa che certamente porterà una nota di simpatica frenesia con la sua clowneria e per sentire la sua testimonianza sulla particolarissima “missione” che lo sta portando a seminare sorrisi in giro per il mondo. La mattinata si concluderà, poi, con la piantumazione di piante ed arbusti, una per ogni Vittima) nell’Aiuola80 che Centallo viva sta realizzando vicino alle scuole, dedicando un albero per ciascuno dei centallesi caduti durante la Resistenza.

La trilogia degli appuntamenti prevede infine la messa di suffragio, che sarà celebrata nella chiesa di Centallo sabato 28 dicembre alle ore 18 e che si concluderà con un pellegrinaggio sul luogo del bombardamento per deporre un lume e un fiore nel luogo in cui le giovanissime vittime 80 anni fa trovarono la morte.