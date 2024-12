Volley A1F. Il Bisonte incorna Cuneo: Firenze vince 3-0. La società: "Abbiamo toccato il momento più basso della stagione"

Dopo la sconfitta con Bergamo, le Gatte della Honda Olivero Cuneo sono tornate in campo stasera, mercoledì 11 dicembre, per recuperare la settima giornata della Serie A1 Tigotà contro Il Bisonte Firenze. Turno infrasettimanale, dunque, per le cuneesi di Lorenzo Pintus che hanno disputato il terzo mach in una settimana e sono scese in campo con l'obiettivo di dare uno scossone alla classifica.

Le Gatte però non sono riuscite nell’intento: messe in difficoltà dal servizio e dal gioco al centro delle toscane, nel primo e nel terzo set le cuneesi subiscono il gioco delle ospiti che allungano da metà set e chiudono in sicurezza. Nel secondo c'è invece una grande partenza delle padrone di casa, che però non viene capitalizzata. Le biancorosse infatti si fanno rimontare dalle ospiti che si aggiudicano il set ai vantaggi dopo aver recuperato da 13-4.

Non termina dunque il momento nero della Honda Olivero Cuneo, che anche contro Il Bisonte Firenze non riesce ad aggiudicarsi punti e nemmeno set.

Il commento di Enrico Anghilante del CDA della Honda Olivero Cuneo ai microfoni di VBTV: "Stasera abbiamo toccato il momento più basso della stagione. Adesso con la società dovremo fare una riflessione. L'unica cosa che salviamo di questa partita sono i tifosi".

Per le Gatte è però subito ora di tornare in campo: domenica 15 infatti saranno di nuovo al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta per disputare l’ultima giornata del girone d’andata contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia in una sfida che vede tanti ex di Cuneo tra le fila di Pesaro, a partire dai coach Andrea Pistola e Domenico Petruzzelli, che hanno allenato la prima squadra del Cuneo Granda Volley dal 2017 quando le biancorosse militavano in A2.

Appuntamento quindi a domenica 15 dicembre per il match contro Vallefoglia. Inizio alle ore 16:00. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Dazn.

IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Cuneo: in regia capitan Signorile, opposta Bjelica, al centro Cecconello e Polder, in banda Kapralova e Martinez, libero Panetoni.

Sestetto Firenze: in banda Davyskiba e Nervini, al centro Mancini e Butigan, opposta Malual, al palleggio Battistoni, libero capitan Leonardi.

PRIMO SET

Prima novità nel roster di Cuneo, con Martinez che parte titolare al posto di Lazic. Partenza di set equilibrata, prime azioni giocate in parità, con Firenze che cerca di allungare e si aggiudica il primo break significativo sul 4-7. Le Gatte colmano il gap portandosi a -1, 6-7, ma le Bisontine restano comunque avanti. Dal 7-8 le ospiti spingono sull’acceleratore e allungano a +4, 8-12, così Pintus chiama il primo time out. Si torna in campo ma Firenze continua a macinare punti, 8-14. Serve una sette vincente di Cecconello per sbloccare le Gatte, ma la fast vincente di Mancini riconsegna il servizio alle ospiti, che tornano ad allungare. L’attacco out di Davyskiba consente alle cuneesi di raggiungere quota 11 e le Gatte iniziano ad aggiudicarsi gli scambi, portandosi a -3, 14-17, e coach Bendandi ferma il gioco. La pipe vincente di Kapralova, seguita da quella di Bjelica, portano le Gatte a -1, 16-17, dopo aver recuperato sei punti di distacco. Serve un grande attacco di Malual per interrompere il break di Cuneo e Firenze torna ad allungare. 16-19 doppio cambio con Turco per Bjelica e Savon per Signorile per avere i tre attacchi in prima linea e sul 16-20 secondo time out di Pintus. L’attacco vincete di Martinez porta le Gatte a -3, poi ace della stessa Martinez: 18-20, Cuneo a -2. Ancora servizio insidioso di Martinez che mette in difficoltà Firenze, poi Malual mette a terra il pallone del 18-21 e Lazic entra per sostituire Kapralova in prima linea. Negativo il video check chiamato in corsa da coach Pintus per invasione del muro di Firenze, 18-22, poi le Bisontine chiudono 19-25. Best Scorer Mancini e che Davyskiba chiudono con 6 punti ciascuna (rispettivamente 100% in attacco e 56%).

SECONDO SET

Formazione confermata nel secondo parziale. Ora le Gatte entrano in campo con decisione e grinta e spingono forte fin da subito portandosi sul 2-0 prima e sul 6-1 poi, obbligando Firenze a chiamare il primo time out. Si torna in campo ma le cuneesi sono inarrestabili e continuano a macinare punti approfittando degli errori di Firenze, 9-3. Le Gatte hanno ormai ingranato la marcia giusta e continuano a spingere sull’acceleratore: 10-3, 11-4, 13-4 e Bendandi spende il secondo time out. Si torna in campo, Firenze riesce a conquistare tre punti poi Cuneo riconquista il servizio 15-7. Invasione di Bjelica e ace di Malual su Martinez, 9-15, e Lorenzo Pintus chiede tempo. Ancora battuta insidiosa di Malual e l’imprecisione Cuneo sul terzo tocco regala a Firenze il decimo punto. Ora anche le Gatte iniziano a essere fallose e le ospiti iniziano a riavvicinarsi, così Pintus spende il secondo time out sul 16-12. Grande attacco di Martinez, 17-12. Firenze riesce ad aggiudicarsi qualche scambio, ma le biancorosse conducono 19-e 21-16. Sul 22-17 va ala servizio Malual che mette in difficoltà la ricezione cuneese e sul 22-20 entra Bakodimou per Martinez. Errore al servizio di Malual seguito da quello di Kapralova: Bisontine di nuovo a-2. Fast vincente di Mancini, 23-22, rientra Martinez. Ancora errore al servizio di Firenze seguito da quello di Cecconello: 24-23, poi l’errore in attacco di Bjelica riporta la parità. Bjelica murata, ora sono le ospiti a essere avanti. Grande attacco di Martinez, di nuovo parità sul 25. Battuta insidiosa di Bjelica che obbliga Firenze a una free palle e ancora Martinez che va a segno: 26-25. Mani out vincente di Davyskiba, 26 pari. Parallela out di Martinez, di nuovo ospiti avanti 26-27. Pallonetto di Martinez murato, 26-28 e 2 set a zero per Firenze. Best scorer ancora Mancini con 5 punti e Malual anche lei con 5 punti.

TERZO SET

Copione simile al primo set nel terzo parziale, partenza equilibrata ma ora è Cuneo a portarsi avanti e a conquistare il primo break 8-5. Time out Firenze, poi le ospiti si aggiudicano il servizio e Davyskiba piazza due ace che riportano Firenze avanti. 8-10, Pintus ferma il gioco. Serve la super in diagonale di Kapralova per ristabilire la parità, poi Firenze torna a macinare punti, 9-12. Pipe out di Davyskiba, Gatte a -2. Sbaglia anche Malual e Cecconello va a segno: 13 pari, poi sono ancora le ospiti ad aggiudicarsi il break vincente 14-16. Giocata d'esperienza di Davyskiba contro il muro di Cuneo e ace di Acciarri, 14-18. Solo il pallonetto di Martinez sblocca le Gatte, ora a -3, 15-18. L'attacco out di Bjelica riconsegna il servizio alle ospiti e Pintus si gioca il doppio cambio: dentro Savon e Turco. Ancora imprecisione Cuneo, 15-20 e time out di Pintus. 16-21 con l'errore in attacco di Davyskiba. Sbaglia anche Kapralova e sul 17-21 entra Bakodimou. Le Gatte faticano e Firenze ne approfitta per portarsi avanti e chiudere 20-25.