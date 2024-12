Attivo il nuovo canale WhatsApp del Comune di Tarantasca

Il Comune di Tarantasca prosegue nel suo percorso di digitalizzazione e sviluppo dei servizi online con l’introduzione del canale istituzionale WhatsApp.

Si tratta di uno strumento moderno e innovativo che semplifica le comunicazioni con i cittadini e migliora l'accessibilità delle informazioni relative alle attività dell’Ente.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è rendere la comunicazione immediata, veloce ed esaustiva, per raggiungere un pubblico sempre più ampio e soddisfare le esigenze dei cittadini, affinché i nuovi strumenti digitali diventino un bene comune, accessibile a tutti.

Sul canale verranno condivise informazioni di pubblica utilità, notizie sulla viabilità e sugli uffici comunali, avvisi di criticità e di protezione civile, oltre agli eventi in programma nel comune.

Per utilizzare il servizio è sufficiente avere l'app WhatsApp installata sul proprio smartphone. Basta collegarsi al seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VawTUtyBFLgM9eBWU620 oppure inquadrare con la fotocamera il QR code presente sul volantino e cliccare su “Iscriviti” in alto a destra.

Il canale ufficiale del Comune di Tarantasca sarà visibile nella sezione “Aggiornamenti”, in basso a sinistra della schermata WhatsApp. È possibile attivare le notifiche per ricevere avvisi ad ogni nuova notizia, cliccando sulla campanella in alto a destra. Il canale WhatsApp è un mezzo di comunicazione unidirezionale: gli utenti non possono rispondere ai messaggi, ma possono aggiungere una reazione in modo anonimo. Il rispetto della privacy è garantito, in quanto il numero di telefono degli iscritti non sarà visibile né agli amministratori né ad altri utenti.

Questo nuovo servizio si aggiunge al sito istituzionale e alle pagine ufficiali Facebook e Instagram del Comune che invitiamo a seguire. Grazie a uno strumento semplice e intuitivo come WhatsApp, i cittadini potranno rimanere aggiornati sulle principali attività dell’Ente e sulle novità del nostro paese. Invitiamo quindi i tarantaschesi a entrare a far parte del canale.