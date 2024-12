Borgo San Dalmazzo: numeri incredibili per l'edizione numero 455 della Fiera Fredda

Quelle dedicate alla 455ª Fiera Fredda sono state giornate davvero straordinarie: legate alla tradizione, dove l’amata chiocciola è stata protagonista, e durante le quali si è festeggiato il Santo Patrono San Dalmazzo con il tanto affetto di cui sono capaci i borgarini.

“Penso di non aver più parole per descrivere la soddisfazione che provo ad aver visto così tanta gente passare e degustare i piatti in fiera. - ha dichiarato Fabrizio Massa, presidente dell’Ente Fiera Fredda - Il 5 dicembre abbiamo valutato anche di dover chiudere l’ingresso, ma fortunatamente tutto si è svolto in sicurezza, nonostante il grande afflusso di pubblico. Grande l’apprezzamento per l’alta qualità dei piatti proposti degli stand. Dopo soli due anni e mezzo dall’insediamento della nuova gestione Ente Fiera devo ritenermi soddisfatto di tutti i traguardi raggiunti, con una super squadra composta dal vice presidente, dai consiglieri del direttivo, coadiuvati dai volontari instancabili e affezionati. Un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale, con l’assessore Armando Fabio e alla squadra tecnica del comune.”

Qualche numero: 5 giorni incredibili di 455ª FIERA FREDDA.

Nella giornata di giovedì 5 dicembre - giorno festivo per Borgo San Dalmazzo, ma lavorativo per il resto del territorio - si sono superati i 10.500 ingressi. Oltre 31.000 i passaggi totali durante i 5 giorni. Sono state servite: oltre 11.000 chiocciole alla parigina, 1.300 kg di polpa di lumaca, 500 porzioni di trippe, 160kg di Crouset (800 porzioni), 160 kg di gnocchi al Castelmagno (800 porzioni), nella sola giornata del 5 dicembre sono state consumate 14 ule al forno (circa 30 porzioni l’ula).

La Sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione: "L'edizione 2024 della Fiera Fredda ha confermato quanto questo momento rappresenti il clou delle manifestazioni borgarine. È stata una grande festa con proposte pensate per soddisfare i gusti di grandi e piccini. Un grande lavoro dell'assessorato competente e della Associazione Ente Fiera Fredda. Un plauso al Presidente e alle volontarie e volontarie delle tante associazioni che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento. 455 anni ben festeggiati e ora al lavoro per la prossima edizione!"

Il Natale: il prossimo evento sarà il 15 dicembre 2024, con lo spettacolo teatrale itinerante per le vie del centro storico di Borgo San Dalmazzo: “A Natale con chi vuoi… se Babbo sta con noi!” firmato dalla compagnia I Mangiatori di Nuvole. Domenica 15 dicembre, ore 14.30 in Piazza IV Novembre.

E poi, per iniziare in dolcezza l’anno nuovo, a marzo sarà la volta di Un Borgo di Cioccolato 2025.