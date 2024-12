I sindaci delle due Frabose a Roma per l'avvio delle celebrazioni per la Giornata internazionale della Montagna

Si è svolto ieri mercoledì 11 dicembre nella sala polifunzionale della presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma il primo importante appuntamento per la Giornata Internazionale della Montagna.

Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, il senatore Roberto Calderoli, ha illustrato l’importanza delle montagne e le iniziative del governo intraprese dal governo Sintetizzando i punti del disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

All’incontro sono intervenuti anche Rosa Laura Romeo, segretario FAO Massimiliano Fedriga della conferenza delle regioni delle province autonome, Roberto Padre e comuni enti montani.

Alla giornata erano anche presenti i sindaci dei comuni di Frabosa Soprana Iole Caramello e Frabosa Sottana Adriano Bertolino che ospiteranno rispettivamente nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 dicembre le celebrazioni per la giornata internazionale della montagna.

“Siamo molto grati al ministro per l’opportunità che ci viene offerta di far conoscere il nostro territorio montano e di affrontare insieme le criticità che le montagne in genere stanno vivendo, cercando soluzioni ideali verso uno sviluppo pienamente sostenibile - hanno detto i sindaci delle due Frabose - Oggi i nostri comuni sono conosciuti soprattutto per l’offerta turistica invernale: verso metà del secolo scorso sono nate le stazioni sciistiche di Frabosa Soprana e successivamente di Artesina e Prato Nevoso, che a fine degli anni ’90 si sono unite in un unico comprensorio sciistico, il “Mondolè Ski”, in grado di accontentare varie tipologie di turisti, non solo per la varietà di piste che le unisce ma anche per le attrattive “oltre lo sci” di cui il comprensorio ha saputo dotarsi. Questo tipo di turismo ha rappresentato e rappresenta oggi un motore trainante per l’economia del territorio".

"Le due Frabose - ha chiosato il ministro Calderoli - rappresentano il senso del collaborare insieme. Comuni che sono stati capaci di far fare un salto di qualità al turismo della neve. La montagna credo che riesca davvero ad unire, nei fatti e non con le chiacchiere”.

L'appuntamento è domani, venerdì 13 a Frabosa Soprana e sabato14 dicembre a Frabosa Sottana, per affrontare il tema “Soluzioni montane per un futuro sostenibile: innovazione, adattamento, giovani e oltre” (tema individuato dalla FAO).

Oltre alle autorità politiche, sono attesi molti esperti del settore e rappresentanti di categoria, che relazioneranno sulle numerose tematiche legate allo sviluppo sostenibile della montagna.

Il programma completo della due giorni nell'allegato QUI SOTTO