L’Istituto Comprensivo “Augusta Bagiennorum” supporta le famiglie per le iscrizioni all'anno scolastico 2025/2026

Dall’8 gennaio al 31 gennaio 2025 è possibile procedere all’iscrizione alle scuole statali dell’Istituto “Augusta Bagiennorum” per l’anno scolastico 2025/2026.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Le famiglie potranno procedere all’iscrizione utilizzando la modulistica che si potrà scaricare dal sito Web (area dedicata alle iscrizioni per l’a.s. 2025-2026).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per quel che riguarda le scuole primarie e le scuole secondarie, la modalità di iscrizione è esclusivamente on line.

Le famiglie possono presentare una sola domanda d’iscrizione. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono alla Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Durante le fasi di compilazione del modulo on line di iscrizione, saranno richiesti:

Dati anagrafici dell’alunno e del nucleo familiare

Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Scelta del tempo scuola (che in tutti i Plessi dell’istituto è di n.27 ore)

Codice meccanografico della scuola primaria prescelta: per facilitare le operazioni si riportano i codici delle scuole primarie dei Plessi di:

Codice meccanografico Scuola primaria di BENE VAGIENNA: CNEE80701Q

Codice meccanografico Scuola primaria di LEQUIO TANARO: CNEE807061

Codice meccanografico Scuola primaria di S. ALBANO STURA:CNEE80703T

Codice meccanografico Scuola primaria di SALMOUR: CNEE80702R

Codice meccanografico Scuola primaria di TRINITÀ: CNEE80704V

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE DALLA SEGRETERIA

Per facilitare le famiglie nella compilazione della procedura, la Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Augusta Bagiennorum” sarà aperta al pubblico nel periodo dal 8 gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 dalle ore 9:00 alle ore 14:30 (sabato escluso) e il mercoledì e il giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:30. In questi orari la Segreteria può essere contattata tramite il numero 0172 65 41 18 – 1 Ufficio didattica.

Le famiglie prive di strumentazione informatica possono rivolgersi alla Segreteria nei giorni indicati dalle 9:00 alle 14:00.

OPEN DAY DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO

L’Istituto promuoverà alcuni incontri, presso le scuole, aperti alle famiglie, per visitare le strutture e conoscere l’offerta formativa. Gli orari degli Open Day sono comunicati sul sito della scuola www.icbenevagienna.edu.it, all’interno dei comunicati riguardanti le modalità di iscrizione, e sono stati affissi presso i locali delle scuole dell’Istituto.

SUPPORTO AL TERRITORIO PER FACILITARE LE FAMIGLIE NELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ONLINE

L’ic di Benevagienna insieme all’Unione dei Comuni collabora con il Consorzio Monviso Solidale in un progetto legato ai fondi PNRR Misura 1.7.2 - Reti di Facilitazione Digitale che ha come soggetto attuatore la Regione Piemonte. Partner tecnico per la rete dei facilitatori è la Fondazione Wellfare Impact.

Il Consorzio ha attivato sul territorio alcuni Punti di Facilitazione a disposizione della cittadinanza e si è reso disponibile a supportare la scuola per quanto riguarda le iniziative legate all’iscrizione online.

Di seguito le iniziative previste:

I facilitatori saranno presenti durante gli Open Day della scuola nelle seguenti date:

martedì 10 dicembre alla scuola primaria di Bene Vagienna, ore 17.45.

martedì 7 gennaio alla scuola secondaria di primo grado di Trinità, ore 17.15 .

martedì 14 gennaio alla scuola dell’infanzia di S. Albano Stura, ore 17.30.

mercoledì 15 gennaio alla scuola dell’infanzia di Trinità, ore 17.30.

Saranno organizzati dei momenti ad hoc per poter ottenere gratuitamente lo SPID:

Bene Vagienna: mercoledì 18 dicembre, in orario 14.30-18.30, nei locali dell'Unione dei Comuni, in via S. G. Bosco 19. Per prenotarsi: https://TechDesign.as.me/?calendarID=9625099

Trinità: giovedì 19 dicembre, in orario 14.00-17.00, nei locali della scuola secondaria. Per prenotarsi: https://TechDesign.as.me/?calendarID=9625106

Sant’Albano Stura: sabato 21 dicembre, in orario 8.30-12.30 nei locali del Comune, via . Vallauri 10. Per prenotarsi: https://TechDesign.as.me/?calendarID=9625104

Salmour: sabato 21 dicembre, in orario 14 -17, nei locali della Biblioteca Civica, via Vittorio Emanuele 30. Per prenotarsi: https://TechDesign.as.me/?calendarID=9625102

Per accedere al servizio prenotarsi al link:

Servizio di facilitazione digitale sul territorio dell’IC di Bene Vagienna grazie anche alla collaborazione con l’Unione dei Comuni

Bene Vagienna: mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 (tranne il 1° del mese) presso Unione dei Comuni, via S. G. Bosco 19.

Sant’Albano Stura: sabato dalle 8.30 alle 12.30 (tranne il 4° del mese) presso il Comune, via F. Vallauri 10.

Salmour: il 4° sabato del mese dalle 8.30 alle 12.30 presso la Biblioteca, via Vittorio Emanuele 30.

Si può usufruire del servizio recandosi direttamente presso gli uffici o prenotando tramite il numero 01711680375 o alll’indirizzo mail info@retefacilitazionedigitale.it o sul sito retefacilitazionedigitale.it

Per ulteriori informazioni si può chiamare il Consorzio Monviso Solidale al numero 0172/698624

https://TechDesign.as.me/?calendarID=9625106