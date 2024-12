Volley maschile Serie C: il derby di Busca sulla strada della capolista VBC Mondovì

Nella decima giornata del campionato di Serie C la capolista VBC Mondovì allenata da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba sarà impegnata sabato sera alle ore 20.30 nella trasferta di Busca contro la Mario Castellino 1933 Top Four Busca da Mario Barbiero, ex coach dei monregalesi per una stagione e mezza ai tempi della Serie A2 .

In classifica generale, dopo i primi nove turni, i monregalesi, che arrivano dal successo casalingo per 3-0 sul Racconigi, sono primi con 27 punti, sempre a +5 sul Lasalliano Torino secondo ed a +6 sull’ Acqui terzo. Busca invece arriva dal brillante successo casalingo per 3-0 contro il Santhià e si trova al decimo posto a quota 10 punti in compagnia del Boves, con 3 vittorie sulle 9 partite sin qui disputate.

“Sappiamo bene – dice coach Massimo Bovolo – che siamo attesi da una partita ricca di insidie ed incognite perché quella della Mario Castellino 1933 Top Four Busca è una formazione composta da ragazzi giovani, tecnicamente e fisicamente di elevato livello e, come è naturale che sia, da inizio stagione è notevolmente cresciuta e migliorata sotto tutti gli aspetti. Noi dovremo affrontare questo impegno con molta umiltà e tanta attenzione, spingendo sin dall’ inizio sull’ acceleratore per togliere loro certezze ed evitando di commettere degli errori gratuiti che potrebbero dare euforia ai nostri avversari ed arrecarci delle difficoltà assolutamente non gradite. Loro inoltre, non avendo assolutamente nulla da perdere, potranno giocare con estrema serenità ed affrontarci senza alcuna pressione, mentre noi dovremo essere molto ordinati e lucidi, anche perché le partite di Coppa Piemonte hanno chiaramente evidenziato come non ci siano partite scontate ed ogni gara, se non affrontata al meglio della condizione psichica e fisica, è aperta a tutti i risultati. Vogliamo riuscire a ripetere le brillanti prestazioni sino ad ora offerte in campionato perché vogliamo continuare la nostra striscia positiva di risultati per mantenere invariato il nostro vantaggio e, se possibile, addirittura provare ad aumentarlo anche se sappiamo che sarà tutt’ altro che facile.”