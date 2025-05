PatchUP arriva a Caramagna: il nuovo Point per riparazioni di smartphone, tablet, PC e molto altro

PatchUP continua a crescere e a consolidare la sua presenza sul territorio, portando il proprio servizio di assistenza tecnica sempre più vicino alle persone. Con l’apertura del nuovo PatchUP Point a Caramagna Piemonte, si aggiunge un altro tassello alla rete di professionisti che ogni giorno mettono al centro competenza, fiducia e attenzione ai bisogni dei clienti.

Negli ultimi due anni, PatchUP ha costruito una realtà solida e apprezzata, con due negozi principali a Savigliano e Bra, e ora ben cinque Point attivi: Verzuolo, Saluzzo, Cavour, Costigliole Saluzzo e, da oggi, anche Caramagna. Non si tratta solo di numeri: PatchUP è diventato un marchio riconosciuto, sinonimo di trasparenza, consulenze oneste e soluzioni concrete per tutto ciò che riguarda smartphone, tablet e computer.

Ogni punto della rete è stato scelto con cura, per garantire un servizio affidabile e professionale, anche nei piccoli centri. E proprio per questo, l’arrivo a Caramagna rappresenta un passo importante.

Ad accogliere i clienti a Caramagna ci sarà Stephane, tecnico esperto e volto già noto in paese grazie al suo storico negozio Videomania 3, recentemente rinnovato per offrire spazi più accoglienti e moderni.

Stephane lavora da oltre 15 anni nel settore delle riparazioni elettroniche ed è un tecnico certificato di secondo/terzo livello. La sua competenza è molto vasta: oltre ai tradizionali interventi su smartphone, tablet e PC, è specializzato anche in riparazioni di schede madri, console di gioco, televisori e piccoli elettrodomestici.

L’ingresso di Stephane nella squadra PatchUP rafforza ulteriormente la proposta del brand: “... con lui – spiegano i fondatori di PatchUP – possiamo offrire un ventaglio di servizi ancora più ampio. È un ottimo alleato: il suo laboratorio è attrezzato per gestire anche interventi che vanno oltre la telefonia. I clienti di Caramagna e dintorni potranno contare su un’assistenza completa, veloce e garantita."

Per Stephane, unirsi a PatchUP è una scelta naturale, un modo per offrire ancora di più ai suoi clienti storici e aprirsi a nuove opportunità: “... ho scelto di entrare nella rete PatchUP perché condivido il loro approccio. Mettono al centro il cliente, curano ogni dettaglio, e soprattutto lavorano con serietà. È un bel gruppo, con idee chiare e tanta voglia di crescere.”

Nel nuovo PatchUP Point di Caramagna, i clienti potranno:

far riparare smartphone e tablet di tutte le marche, con sostituzione di display, batterie e componenti interni

di tutte le marche, con sostituzione di display, batterie e componenti interni ricevere assistenza su PC e notebook , anche per problematiche complesse

, anche per problematiche complesse accedere a riparazioni elettroniche avanzate su altri dispositivi, grazie all’esperienza diretta di Stephane

su altri dispositivi, grazie all’esperienza diretta di Stephane ottenere consulenze gratuite e preventivi trasparenti prima di ogni intervento

Con questa nuova apertura PatchUP si conferma un marchio in evoluzione continua.

Un progetto nato in provincia, ma con uno sguardo sempre più ampio, che ha saputo unire persone e competenze sotto un’unica visione: rendere la tecnologia accessibile, affidabile e al servizio di tutti.

Il PatchUP Point Videomania 3 di Caramagna si trova in via S. Sebastiano 31.

Per maggiori informazioni

Telefono PatchUP: 351-7810135.

Sito internet https://www.patchup.it/

E-mail info@patchup.it

Facebook https://www.facebook.com/patchup.italia