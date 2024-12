A Castiglione Falletto, un’etichetta d’autore: il concorso che valorizza la creatività dei più giovani

Un’iniziativa speciale ha visto protagonisti i bambini e ragazzi residenti nel comune di Castiglione Falletto, chiamati a disegnare un’etichetta che celebra la loro creatività e il territorio. La premiazione del concorso si terrà domenica pomeriggio nel salone parrocchiale, al termine della tradizionale festa degli anziani.

“Quest’anno il concorso è stato riservato ai bambini e ragazzi residenti a Castiglione Falletto, raccogliendo circa venti disegni” – ha spiegato il sindaco Piero Eirale –. “Una giuria ha scelto il disegno vincitore, che è stato poi stampato sulle etichette di alcune bottiglie di vino”.

Le bottiglie con l’etichetta vincitrice verranno utilizzate per omaggi speciali, come visite ufficiali o scambi con le città gemellate. Il progetto è realizzato in collaborazione con le cantine del territorio, che ogni anno si alternano per contribuire all’iniziativa. Quest’anno è stata protagonista la Tenuta Montanello, rappresentata da Alberto Racca che ha fornito le bottiglie.

“Siamo al terzo anno di questa collaborazione con le cantine e cerchiamo di far ruotare tutte le realtà del nostro territorio, per valorizzarle e renderle partecipi. È un’iniziativa che coinvolge non solo i più giovani, ma anche l’intera comunità”, ha concluso il sindaco.