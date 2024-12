Banca Territori del Monviso ha concluso la seconda edizione di EdufinBTM

Banca Territori del Monviso chiude la seconda edizione di EdufinBTM riscuotendo un grande successo. Il progetto di educazione finanziaria ha conquistato posizioni tra le iniziative di eccellenza nel panorama formativo italiano: dopo l’ottimo risultato delle prime edizioni, il programma è stato nuovamente accreditato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed inserito nel calendario nazionale delle iniziative di educazione finanziaria, visibile sul portale ministeriale “Quello che conta” (www.quellocheconta.gov.it).

EdufinBTM nelle Scuole Medie

Nel corso di quest’edizione, EdufinBTM ha raggiunto un ampio pubblico, con un impegno concreto in diverse scuole del territorio. Gli interventi nelle scuole medie sono stati curati da Mauro Benedetti, Responsabile Servizi di Investimento di BTM e Benedetta Rey, Responsabile Relazioni Esterne e Marketing. I due esperti hanno guidato i giovani studenti alla scoperta dei principi base dell’educazione finanziaria, affrontando temi come la gestione del denaro, la pianificazione finanziaria e l’importanza di scelte consapevoli per il futuro.

Le scuole medie coinvolte nel progetto sono state quelle dei tre Istituti Comprensivi di Carmagnola, le scuole medie di Sant’Albano Stura e Trinità dell’Istituto Comprensivo Augusta Bagiennorum, la scuola media di Pralormo e la scuola media di Poirino, per un totale di circa 1.500 studenti. Durante gli incontri, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di interagire con i relatori, approfondendo la loro conoscenza dei temi legati alla gestione delle risorse economiche personali.

Un impegno anche per le Scuole Superiori

Per le scuole superiori, EdufinBTM ha visto un coinvolgimento ancora più ampio, con la partecipazione del Direttore Generale BTM, Luca Murazzano, affiancato dai colleghi Benedetta Rey, Massimo Fissore ed Enrico Bergamini (dell’Ufficio Servizi di Investimento di BTM) in collaborazione con le strutture di capogruppo Cassa Centrale Banca rappresentate da Mattia Locatelli del Servizio Commerciale Finanza e Bancassicurazione e Cristiano Carlin Vicedirettore Generale Assìcura Agenzia.

Gli incontri si sono svolti presso l’Istituto di istruzione Superiore Baldessano Roccati di Carmagnola, l’Istituto Plana e la Scuola Sacra Famiglia di Torino. Durante queste sessioni, i maturandi hanno avuto modo di approfondire argomenti più complessi legati all’economia aziendale, all’imprenditorialità e al mondo del lavoro, con un focus particolare sull’importanza di compiere scelte finanziarie consapevoli per il proprio futuro, come ad esempio crearsi sin da giovani una propria posizione previdenziale complementare.

Un altro momento di grande valore è stato l’incontro con gli studenti della Safa 2000 Talent Academy, un'opportunità unica per i giovani di scoprire il mondo delle professioni finanziarie e le competenze richieste nel settore.

In tutto sono stati raggiunti oltre 500 studenti delle scuole superiori, che sommati ai 1500 delle medie ha portato l’edizione 2024 di EdufinBTM a coinvolgere attivamente oltre 2000 studenti delle Comunità in cui BTM-Banca Territori del Monviso opera. E non è finita qui: sono infatti già in programma ulteriori sessioni formative all’inizio del nuovo anno a favore degli studenti del Liceo Classico Alfieri di Torino, altre classi del Plana e

Luca Murazzano, direttore generale di BTM, ha commentato così il successo del progetto: "Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questa seconda edizione di EdufinBTM. La risposta delle scuole e degli studenti è stata straordinaria e dimostra quanto sia sentita l’esigenza di offrire ai giovani strumenti utili per comprendere le dinamiche economiche e finanziarie che influenzano la loro vita quotidiana. EdufinBTM non è solo un programma di formazione, ma un'opportunità per costruire una cultura finanziaria che prepara le future generazioni a fare scelte consapevoli e responsabili. Vedere il progetto crescere, coinvolgendo scuole in diverse aree della provincia di Cuneo e di Torino, è un segno del nostro impegno nel promuovere un’educazione finanziaria che non ha confini geografici, ma abbraccia tutte le Comunità in cui operiamo."

Banca Territori del Monviso (www.bancabtm.it) è una banca di credito cooperativo con oltre 70 anni di storia che opera, con 20 filiali fisiche e un moderno Centro Direzionale, nelle province di Cuneo e Torino a servizio di 86 comunità, per molte delle quali rappresenta l’unica realtà bancaria presente.