Cuneo, Noi Moderati: "Troppi atti vandalici in via Meucci. Le autorità non sottovalutino il problema"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che il gruppo Noi Moderati di Cuneo ha scritto relativamente ad alcuni recenti atti vandalici che hanno coinvolto alcune zone della città capoluogo.

Negli ultimi mesi la nostra comunità ha assistito a un preoccupante aumento degli atti

vandalici in via Meucci e nelle zone limitrofe della città di Cuneo. Questi episodi, che non possono

essere considerati isolati, stanno creando un clima di insicurezza tra i residenti, i quali si

sentono sempre più abbandonati e vulnerabili.

L'ultimo episodio, avvenuto qualche sera fa, ha sollevato ulteriori preoccupazioni tra i cittadini,

che chiedono a gran voce un intervento deciso da parte dell'amministrazione comunale. È

fondamentale che le autorità locali non sottovalutino la gravità della situazione; al contrario, è

indispensabile rivedere le misure di sicurezza e di vigilanza in queste aree, per garantire la

tranquillità e la protezione dei residenti.

La risposta delle istituzioni deve essere tempestiva e incisiva. Non possiamo permettere che

il degrado e l'insicurezza prendano il sopravvento, lasciando i cittadini in balia di atti vandalici

e comportamenti inaccettabili. È nostro dovere garantire un ambiente sicuro e sereno per

tutti.

In questo contesto, vogliamo richiamare i valori del nostro partito, Noi Moderati: con

moderazione, ma con determinazione, possiamo giungere alle soluzioni che servono ai

cittadini cuneesi. È attraverso un dialogo costruttivo e un approccio equilibrato che possiamo

affrontare e risolvere le problematiche della nostra comunità.

Invitiamo l'amministrazione comunale a prendere seriamente in considerazione le richieste

della comunità e a collaborare con le forze dell'ordine per implementare strategie efficaci di

prevenzione e controllo. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo restituire dignità e

sicurezza ai nostri quartieri.