Musica e solidarietà: presentato il Concerto di Capodanno a Savigliano

Presentato a Savigliano l’ormai tradizionale il Concerto di Capodanno, giunto alla sua 13esima edizione è organizzato dall’Associazione Amici dell’Ospedale Santissima Annunziata, presieduta da Valerio Maccagno, insieme agli Amici della Musica, guidati dal maestro Ubaldo Rosso.

Nel corso della presentazione, Maccagno ha illustrato le attività svolte dall’associazione durante il 2024 e delineato gli obiettivi per il nuovo anno. "Chiudiamo il 2024 con oltre 220 mila euro investiti in apparecchiature e servizi" ha dichiarato il presidente, sottolineando l’importanza delle donazioni che hanno permesso di potenziare l’ospedale e migliorare l’assistenza sanitaria.

Bilancio 2024 e traguardi raggiunti

“Tra le donazioni più significative – spiega Maccagno - l’associazione ha fornito strumentazioni mediche all’avanguardia, tra cui una colonna endoscopica per la chirurgia e attrezzature per il reparto di urologia, finalizzate a ridurre le liste d’attesa per alcune patologie specifiche.

In aggiunta, sono state destinate risorse per migliorare gli arredi della sala parto e della sala GIC (Gestione Intensiva Chirurgica), oltre a finanziare il progetto ‘La Foresteria’, un servizio rivolto ai giovani specializzandi che favorisce la formazione e rende più attrattivo il nostro ospedale”.

Raccolta fondi in crescita

Maccagno ha evidenziato: “I risultati ottenuti con oltre 38 mila euro raccolti grazie al 5 per mille e il contributo di 1.300 sostenitori. Questo successo ha incoraggiato l’associazione a intensificare nel 2025 le attività di fundraising, per coinvolgere maggiormente istituzioni e cittadini. La partecipazione di tutti è fondamentale".

Obiettivi per il 2025

L’associazione mira a rafforzare il supporto all’ospedale locale, contrastando il fenomeno della "fuga" verso strutture sanitarie fuori territorio. "Donare strumenti all’avanguardia non solo migliora il lavoro dei medici attuali, ma contribuisce anche ad attrarne di nuovi," ha spiegato Maccagno.

Concerto di Capodanno

Il 2025 sarà inaugurato dal tradizionale Concerto di Capodanno previsto alle 17 di mercoledì 1° gennaio al teatro Milanollo di Savigliano.

Quest’anno l’evento proporrà l’operetta ‘Cin Ci Là’, che Maccagno ha descritto come "un augurio di buon auspicio per le sfide che ci attendono nel 2025, tra cui il monitoraggio dell’iter per il nuovo ospedale".

Anche il maestro Ubaldo Rosso, presidente degli Amici della Musica, ha espresso il suo orgoglio per la collaborazione:

"Siamo felici di continuare questa tradizione insieme agli Amici dell’Ospedale. Quest’anno celebriamo il 50° anniversario della nostra associazione, e siamo lieti di proporre al Teatro Milanollo l’operetta Cin Cin La, interpretata dalla compagnia di Elena D’Angelo, con dieci attori e cantanti, orchestra in fossa e corpo di ballo. Sarà una serata di grande successo, che unirà musica e solidarietà".

Biglietti per l’operetta

I biglietti saranno in prevendita nei giorni di venerdì 20, sabato 21 e sabato 28 dicembre presso la sede dell’associazione in via Miretti.

Il costo è di 30 euro per platea e palchi, 25 euro per la galleria e 20 euro per il loggione. Gli eventuali biglietti rimanenti potranno essere acquistati direttamente al botteghino del teatro il 1° gennaio a partire dalle 15,30.

Alcuni posti saranno riservati agli sponsor.

Le donazioni all’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano nel 2024

L’anno che si sta concludendo rappresenta un altro importante traguardo per l’Associazione Amici dell’Ospedale Santissima Annunziata, frutto della generosità di cittadini e sostenitori. Grazie al 5 per mille e alle numerose iniziative di ‘fundraising’, il sodalizio ha continuato a lavorare instancabilmente per migliorare la sanità pubblica locale.

Nel 2024, l’associazione ha portato a termine una serie di interventi significativi, contribuendo all’eccellenza operativa dell’ospedale. Tra i progetti conclusi:

Riarredo delle sale parto: Le sale parto sono state rinnovate e intitolate alla memoria del dottor Francesco Cravarezza, ex primario che ha lasciato un’importante eredità professionale e umana.

Attrezzature per l’Urologia: Sono state acquistate apparecchiature specifiche per interventi ambulatoriali, con l’obiettivo di migliorare il servizio e ridurre le liste d’attesa.

Tomografo portatile per l’Oculistica: Uno strumento innovativo che consente diagnosi rapide e precise, aumentando l’efficienza del reparto.

Colonna endoscopica di ultima generazione: Donata al reparto di Chirurgia, migliora la qualità degli interventi e la sicurezza dei pazienti.

Ecografo portatile per il servizio di dialisi: Un dispositivo fondamentale per garantire cure di alta qualità ai pazienti nefropatici.

Arredo della sala Gig (Gruppo Interdisciplinare di Cura): La radiologia ha ricevuto nuovi arredi per rendere l’ambiente più accogliente e funzionale per pazienti e personale.

Foresteria per medici specializzandi: L’associazione ha contribuito alle spese per il progetto “La Foresteria”, destinato a ospitare giovani medici in formazione, rafforzando così l’attrattività dell’ospedale.

Screening precoce per l’occhio pigro nei bambini: È stata avviata una campagna di prevenzione per individuare e trattare tempestivamente l’ambliopia nei più piccoli, un passo avanti nella tutela della salute visiva infantile.

L’associazione ringrazia tutti coloro che hanno contribuito, dimostrando che insieme si possono raggiungere grandi obiettivi. La strada per un sistema sanitario più forte passa attraverso la solidarietà, e gli Amici dell’Ospedale Santissima Annunziata ne sono un esempio concreto.