Nel weekend tornano gli appuntamenti con IllumiNatale: a Cuneo spettacoli luminosi, laboratori, mercatini e il Xmas Street Food

Dopo il successo dello scorso fine settimana, da venerdì 13 dicembre riprendono gli appuntamenti con IllumiNatale. Oggi, venerdì 13 dicembre alle 15.30, presso il Museo Civico è in programma “Il tuo Natale al Museo”, laboratorio per adulti dedicato alla creazione di un piccolo diorama a tema natalizio (7 euro).

Prenotazione obbligatoria: tel. 0171-634175, museo@comune.cuneo.it.

Alle 18 nella chiesa di San Sebastiano il Coro “Le Goccioline” dell’Istituto Diocesano di musica sacra diretto dal Maestro Simonetta Monge si esibirà nel concerto “Incanto”. L’appuntamento è promosso dal Museo Diocesano San Sebastiano.

Sabato 14 dicembre torneranno i Mercatini di Natale nel centro storico organizzati dall’Associazione Made in Cuneo. Dalle 10.30 alle 19.30 in via Roma sarà possibile ammirare e acquistare manufatti handmade di artigiani e creativi (in caso di maltempo in piazza Virginio). Una splendida occasione per acquistare meravigliosi regali di Natale realizzati a mano. Per tutto il pomeriggio (dalle 14 alle 18) in via Roma grandi e piccini avranno la possibilità di fare un giro in carrozza con Babbo Natale e i suoi elfi. Il ricavato delle offerte libere sarà destinato alla Cooperativa Fiordaliso onlus di Cuneo per reperire i fondi necessari all’apertura nel Cuneese de “La Nona Casa”, una nuova casa protetta sul territorio destinata a donne e minori vittime di violenza Alle 15, nei giardini del Piazzale della Libertà, andrà in scena la performance teatrale “Vivere e far vivere lo spazio pubblico”, restituzione del laboratorio svolto in sede Comitato di Quartiere Cuneo Centro del progetto “Piazza Grande” della Fondazione Compagnia San Paolo coordinato da Arci Cuneo Asti. L’evento è curato di Ipazia "Gli Intronauti", realtà che utilizza il teatro come un nuovo linguaggio comune nato dall’esigenza di costruire un nuovo modo di stare insieme in città e fare qualcosa di pratico in zona stazione. A seguire Noemi Bottasso, cantautrice cuneese, presenterà “Sumakkay”, uno spettacolo nuovo, interattivo e multisensoriale per un pubblico coinvolto e attivo. Al termine sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, presso La Casa del Fiume “Balsamicamente. Aromi sotto l’albero”, incontro-laboratorio per adulti a cura del Team Itur in cui si scopriranno interessanti peculiarità di alcune erbe aromatiche che opportunamente miscelate daranno vita a un profumatissimo sale aromatizzato. Sarà fornito il materiale per realizzare il proprio sale, i partecipanti dovranno portare un vasetto di vetro per portarsi a casa il sale. Per informazioni e iscrizioni: www.parcofluvialegessostura.it.

Per i ragazzi dai 6 ai 12 anni, dalle 15 alle 18, al Museo Diocesano San Sebastiano è in programma “Le luci della festa”, laboratorio dedicato a preparare splendide decorazioni luminose per addobbare e abbellire la casa per l Natale. Per informazioni e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it, tel. 353-4261755.

A partire dalle 16.30 (fino alle 18.30) spettacoli luminosi itineranti con trampolieri vestiti da angeli con ali luminose che attraverseranno Via Roma, Corso Nizza, piazza Europa e Corso Giolitti (e ritorno).

Domenica 15 dicembre tornerà il Mercato ambulante tradizionale in Piazza Galimberti, mentre in via Roma già dalla mattina e poi per tutto il pomeriggio tornerà la carrozza con Babbo Natale e i suoi Elfi. Per i più piccoli (dai 3 anni in su), alle 16 presso il Museo Diocesano San Sebastiano, “Animali intorno al presepe”, storie musicali intorno al presepe e da tutto il mondo, in compagnia di angeli, asini e coccinelle. La lettura animata è organizzata in collaborazione con Noau Officina Culturale e Libreria Stella Maris.

Per informazioni e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it, tel. 3534261755.

Chi vorrà approfittare delle giornate di festa per passare una giornata a Cuneo tra shopping e divertimento potrà fermarsi per una gustosa pausa in piazza Europa dove sabato 14 e domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 22, tornerà il Xmas Street Food curato da Gig Food con tante delizie proposte dagli Elfi esperti del gusto genuino e artigianale, che prepareranno sfiziosi piatti per la gioia di grandi e piccini: polenta, gnocco fritto, hamburger, arancini, cannoli siciliani…