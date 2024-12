Alba, Daniele Sobrero si dimette dal Consiglio Comunale. Al suo posto Nadia Gomba

Dopo cinque anni e mezzo Daniele Sobrero lascia il Consiglio comunale di Alba: eletto in Consiglio regionale nelle file della Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale, ha scelto di dedicarsi esclusivamente al suo compito in seno alla Regione, pur rimanendo a disposizione della Città e dei cittadini.

“Ho fatto questa scelta – spiega Sobrero – per dedicarmi completamente all’impegnativo compito di Consigliere regionale, ambito nel quale continuerò a lavorare per il bene del territorio e dei cittadini: se non posso dedicarmi completamente, impiegando tutto il tempo e le energie necessari, preferisco passare il testimone. In questo senso, sono certo che l’architetto Nadia Gomba, con la quale ho avuto modo di lavorare nella scorsa legislatura, che mi sostituirà in Consiglio comunale, farà il massimo per Alba e per rispondere alle esigenze dei cittadini. Per canto mio, continuerò a essere a disposizione del territorio e dei cittadini, come lo sono stato dal 2019 ad oggi, nel ruolo di Consigliere regionale”.

“Ci tengo – conclude Sobrero – a ringraziare i due sindaci con cui ho avuto modo di lavorare, seppure con modalità differenti, Carlo Bo, che mi ha anche affidato deleghe stimolanti, e Alberto Gatto; un pensiero particolare a tutta l’Amministrazione comunale, agli uffici e in particolare a quelli del Settore Sport con cui ho avuto modo di collaborare strettamente, alle Associazioni del territorio, in primo luogo quelle sportive. La mia gratitudine va prima di tutto ai cittadini albesi che mi hanno dato fiducia due volte e che mi hanno permesso di iniziare un percorso di rappresentanza e amministrazione che prosegue tuttora con un ruolo prestigioso in Consiglio regionale, un ‘opportunità per la quale ringrazio di cuore il Presidente Alberto Cirio”.

Daniele Sobrero è stato eletto per la prima volta in Consiglio comunale di Alba nelle elezioni del 26 maggio 2019, grazie a 340 preferenze, nella lista “Alba Domani”; nelle scorse elezioni amministrative del 8 e 9 giugno 2024 è stato riconfermato nella lista “Per Alba Cirio” e con 3.706 preferenze è stato eletto in Consiglio regionale.