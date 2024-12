A Brondello "Natale insieme": cesti regalo ad anziani e a giovani famiglie

"Natale Insieme" è l'iniziativa sociale del Comune di Brondello, che in occasione di Natale ha voluto omaggiare con un cesto di prodotti alimentari del territorio gli anziani del paese e tutte le giovani famiglie con bambini fino ai due anni. I doni sono stati consegnati oggi, dalla Giunta al completo e dal presidente della Pro Loco Gino Roera. "Come amministrazione, abbiamo inteso lasciare un messaggio: siamo vicini e riconoscenti ai nostri anziani, colonna portante della nostra società, e contemporaneamente siamo a fianco delle giovani coppie che hanno scelto di vivere nel nostro comune e di basare qui le radici della loro famiglia. Crediamo nella famiglia e nella sua importanza sociale" - il commento del sindaco Paolo Radosta - "Il Natale è un periodo di legami e vicinanza, nel quale raccogliersi nel calore degli affetti familiari. Abbiamo voluto portare nelle case un pensiero, per ricordare che famiglia è anche territorio e comunità. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il prezioso contributo dell' Inalpi S.p.a, che ha creduto nell'iniziativa sponsorizzandola. A nome personale e della mia amministrazione ci teniamo a ringraziare la famiglia Invernizzi e tutto il gruppo."

Un periodo, quello delle feste, celebrato con passione nel piccolo comune della Valle Bronda, quest'anno illuminato come mai prima con effetto un atmosfera ovattata e magica.

Il Natale a Brondello continua anche con l'appuntamento "La Magia del Natale" del 22 Dicembre, alle ore 17 presso il Salone Polivalente Comunale. Una merenda golosa offerta da Comune e Pro Loco, con la presenza di Babbo Natale e rallegrata dai suoni del Natale.