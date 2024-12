Azione, Giacomo Prandi guiderà il partito nella Granda. "Raccoglieremo progetti per migliorare la vita dei cuneesi"

Oggi a Cuneo si è svolta la presentazione del gruppo dirigente che guiderà il livello provinciale di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda nel 2019, fino ai congressi che si terranno a febbraio 2025. A ricoprire il ruolo di Commissario Provinciale è stato chiamato Giacomo Prandi - albese, classe 2002 - noto per il suo impegno volto a riavvicinare le persone alla politica, soprattutto quelle più giovani e per le diverse iniziative culturali e di approfondimento su diverse tematiche svolte sul territorio piemontese negli ultimi anni.

“Ringrazio l’Onorevole Daniela Ruffino e il Consiglio Direttivo Nazionale per la fiducia riposta nei miei confronti – dice Prandi - Il compito che ci aspetta nei prossimi mesi è quello di rilanciare e rinnovare il progetto politico di Azione: dare una casa politica ai tanti cittadini e amministratori locali che credono in un Italia capace di affrontare con serietà le grandi sfide globali e di prendersi cura dei territori e dei bisogni della cittadinanza con pragmatismo. È nostra intenzione riprendere il coinvolgimento e il confronto con i tanti iscritti e militanti in Provincia. I prossimi congressi saranno fondamentali per strutturare meglio la nostra organizzazione e rafforzare la visione che caratterizza il partito fin dalla sua origine fondata sul pensiero liberale, democratico e popolare. Raccoglieremo proposte e progetti che abbiano l’ambizione di migliorare la vita dei cittadini cuneesi su temi fondamentali come il lavoro, l’istruzione, la salute e le infrastrutture. Dalle storie infinite che coinvolgono l’Asti-Cuneo e il Tenda, allo smantellamento dei poli industriali, come sta accadendo a Santa Vittoria d’Alba con la Diageo".

"Concorrerà al raggiungimento di questo obiettivo - continua Prandi - una squadra composta dai Commissari Cittadini, che ringrazio per l’impegno e la volontà di mettersi in gioco. Per la Città di Cuneo ci sarà Gabriella Roseo, ex assessora comunale forte di una lunga esperienza politica e lavorativa. Ad Alba confermiamo Luca Foglino, giovane operaio con cui abbiamo già portato avanti molte iniziative sul mondo lavoro. Su Bra avremo Elena Asteggiano, giovane donna da tempo impegnata per migliorare la sua città. Su Fossano cambiamo passo, affidando il partito a Fabio Gallo, esperto progettista nel mondo del volontariato e dell’associazionismo a supporto delle famiglie, con già alcune esperienze amministrative alle spalle. Su Savigliano invece rilanciamo Azione con Paolo Gasparetto, funzionario dell’Agenzia delle entrate ed esperto in finanza e fiscalità con già alcune esperienze di natura civica".

"Una squadra - conclude Prandi – che in vista dei congressi, sono convinto saprà affrontare con passione e determinazione le future sfide elettorali con la capacità di dialogo, la serietà e la concretezza che contraddistinguono il modo di fare politica di Azione.” Il partito invita tutti gli interessati a seguire le attività su social digitando: “Cuneo in Azione” e a scrivere a cuneoinazione@gmail.com per informazioni e proposte. Su www.azione.it è invece possibile iscriversi o rinnovare la tessera entro la fine dell’anno per poter partecipare ai Congressi.