Nuoto, Mondiali vasca corta: Sara Curtis in finale dei 50 stile libero

Sara Curtis ancora protagonista di una prova di peso ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest.

La giovane campionessa saviglianese ferma il cronometro a 23"76 (nuovo personale sulla distanza) nelle semifinali dei 50 stile libero femminili aggiudicandosi l'accesso alla finale in programma domani pomeriggio.

Alla grande (e in finale) anche Silvia di Pietro che ritocca il record italiano a 23″68. Imprendibile Gretchen Walsh: per lei nuovo record mondiale in 22″87.

Le finaliste dei 50 stile libero donne: Walsh, Doglas, Wasick, Di Pietro, Surkova, Okaro, Harris, Curtis.