Ceva, da oggi è aperta la pista di pattinaggio

È stata aperta ufficialmente oggi pomeriggioi, sabato 14 dicembre, la pista di pattinaggio in piazza Gandolfi.

Sarà aperta dalle 16 alle 21 nei giorni feriali. L’orario per le giornate prefestive e festive sarà invece: mattino (10-12) e pomeriggio (16-22).

L’ingresso è gratuito fino ai 6 anni. Dai 7 ai 17 il biglietto è di 5 euro, 8 euro per i maggiorenni, noleggio pattini incluso.

Da zero a tre anni, per ragioni si sicurezza, non è possibile accedere alla pista. I bambini dai 4 ai 12 anni potranno pattinare se accompagnati da un adulto.