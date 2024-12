Calcio femminile: la Freedom FC Women chiude l'anno in casa dell'Arezzo

L'ultima danza del 2024. La Freedom FC Women chiude il proprio anno solare in Serie B lontano dalla Granda: le biancoblu, infatti, faranno visita all'Arezzo nella tredicesima giornata di campionato. Le cuneesi sono reduci da una settimana che, senza dubbio, ha lasciato il segno e di svolta, dopo l'esonero di mister Michele Ardito e la squadra provvisoriamente affidata al vice Marco Galletto: l'obiettivo, però, resta sempre il solito, vale a dire tornare alla vittoria e chiudere al meglio il 2024 dopo una serie negativa che ha portato un solo punto nelle ultime cinque partite. Fra le convocate per il match di Subbiano, oltre alla novità rappresentata da Aryana Harvey, arrivata recentemente in Piemonte, una buona notizia: il ritorno di Silvia Zanni dopo l'infortunio che l'ha tenuta fuori per quasi due mesi.

L'AVVERSARIA – Prima del rinvio della sfida di domenica scorsa contro il Parma per campo impraticabile, l'Arezzo della confermata Ilaria Leoni, ha ottenuto 16 punti, frutto di cinque successi, un pareggio e 5 ko. Nell'ultima gara disputata, le amaranto sono state battute, in casa, 1-3 dal Chievo Verona. In una rosa ampiamente rinnovata in estate, spiccano due importanti ex (i difensori Simona Zito e Beatrice Bruni), ma anche bomber Teresa Fracas e le ex giovanili della Fiorentina Irene Barsali e Margherita Santini, mentre fra i rinnovi da sottolineare, senza dubbio, quello del capitano Costanza Razzolini.

Arezzo-Freedom FC Women si gioca oggi, domenica 15 dicembre, alle 14.30, allo Stadio Comunale di Subbiano: dirigerà l'incontro il sig. Wael Abu Ruqa della sezione di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Leonardo Valenti e Giada Di Carlantonio, anch'essi di Roma 2. Sarà possibile seguire il match su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma OTT della FIGC: basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it .

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA TREDICESIMA GIORNATA (Domenica 15 dicembre ore 14.30)

Hellas-Genoa 0-2

Arezzo-Freedom FC Women

Bologna-Chievo

Brescia-Parma

Cesena-Lumezzane

Orobica Calcio Bergamo-San Marino Academy

Vis Mediterrana-Ternana

Pavia Academy-Res Women (ore 15)

CLASSIFICA

Ternana 33, Parma 30*, Genoa 30**, Bologna 25, Chievo 21, Freedom FC Women 19, Brescia 18, Cesena 18, Lumezzane 12, Arezzo 16*, Orobica 14, Re Women 12, Pavia Academy 10, Hellas10**, San Marino 7, Vis Mediterranea 1.

*una partita in meno

**una partita in più