ACDA pubblica il Bilancio di Sostenibilità 2023

“Il Bilancio di Sostenibilità 2023 di ACDA rappresenta la dichiarazione d’intenti e la testimonianza dell’impegno dell’azienda verso gli obiettivi di sostenibilità, in continuità con il cammino intrapreso nel 2022. Nonostante non sia vincolata dalle normative a redigere un tale documento, ACDA ha scelto di farlo per rendere pubblico l’impegno a rispettare i parametri ESG (Environmental = Ambiente, Social = Sociale, Governance = Governo) e ad aderire agli obiettivi dell’Agenda 2030”.

Queste sono le parole del Presidente e del Direttore generale che presentano il Bilancio di Sostenibilità di ACDA per l’anno 2023.

Il testo riporta le azioni intraprese nel corso dello scorso anno per far fronte agli eventi climatici estremi ed illustra anche le tematiche di maggior rilievo e gli obiettivi cui ACDA tende.

Il Bilancio di Sostenibilità è presente unicamente in formato digitale sul sito di ACDA: al seguente link: https://www.acda.it/bilancio-di-sostenibilita/