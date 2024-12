Dall'Unione Montana Valle Varaita contributi in favore dei volontari che presidiano il territorio

Nella seduta consiliare dello scorso mercoledì 11 dicembre, l'Unione Montana Valle Varaita ha dimostrato ancora una volta la propria attenzione verso i gruppi di volontari che quotidianamente si impegnano nella prevenzione dei rischi e nella tutela del territorio montano, garantendo la presenza in situazioni di necessità o eventi avversi, deliberando di erogare significativi contributi per i gruppi Antincendi Boschivi e di Protezione Civile che operano sul territorio. La giunta dell’ente ha infatti accolto integralmente le richieste di finanziamento che erano presentate, confermando un contributo di 5.000 euro per le Squadre A.I.B. area base CN 6 AIB e stanziando 2.855 euro per i gruppi comunali di Protezione Civile del territorio.

«Tra le tante attività che la nostra Unione – ha sottolineato il presidente Silvano Dovetta – gestisce in forma associata per i Comuni aderenti c’è anche l’importante tema della Protezione Civile, al quale diamo grande attenzione consapevoli della necessità di prevenire il più possibile e di mettere in condizione i volontari di intervenire al meglio quando è purtroppo necessario. La ritrovata unità territoriale della valle nell’Unione ci consente di operare meglio per il bene del territorio».

«L’Unione Montana Valle Varaita – ha detto l’assessore con delega alla Protezione Civile Nicola Carrino, vicesindaco del Comune di Costigliole Saluzzo – ringrazia i gruppi di volontari che ogni giorno si impegnano nella prevenzione e manutenzione del nostro territorio: con questi contributi si impegna a favorirne l’attività pratica, consapevole del grande contributo che essi forniscono all’intera collettività locale non soltanto intervenendo con professionalità e tempestività in caso di eventi calamitosi, ma anche fornendo supporto e presidio durante manifestazioni ed eventi».

Le squadre dell’area CN6 del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, quelle di Manta, Verzuolo, Rossana, Brossasco, Isasca e Sampeyre, utilizzeranno il contributo per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali e di materiale utile a garantire la presenza di postazioni divulgative dell’operato delle squadre in occasione di varie manifestazioni, per sensibilizzare sull’incremento dei fenomeni meteorologici avversi che impattano significativamente sulle attività dei gruppi.

I gruppi comunali di Protezione Civile, quelli di Piasco e Venasca già esistenti, saranno affiancati a breve da un terzo gruppo che verrà costituito a Costigliole Saluzzo, destineranno invece la cifra ottenuta per far seguire ai volontari corsi di aggiornamento su primo soccorso, uso di motoseghe, pompe e motopompe e di altre strumentazioni.

Nel corso della medesima seduta, si è inoltre data comunicazione che la Regione Piemonte ha accolto interamente la richiesta di contributo avanzata dall’Unione a valere sul bando di quest’anno per il sostegno dell’attività delle commissioni locali valanghe: i 3.060 euro ottenuti saranno utilizzati per l’acquisto di nuove strumentazioni, tra cui dei binocoli che ancora mancavano alla dotazione operativa della commissione.

Infine, si è deliberato di far redigere il piano comunale di Protezione Civile relativo al Comune di Casteldelfino per poter inserire anche quest’ultimo, rientrato da pochi mesi nell’Unione Montana Valle Varaita, a pieno titolo nel coordinamento già esistente grazie al Piano intercomunale adottato nella primavera del 2023. L’impegno economico necessario a elaborare il documento per Casteldelfino è di circa 3.500 euro. Con questo elemento si rafforzerà ulteriormente la rete di sicurezza e prevenzione dell'intera valle.