A Savigliano 20 nuovi clown per NodoComix

Nell’autunno del 2001, inizia a Savigliano l’attività di NodoComix. Dodici “dottori del sorriso” entrano nel reparto di Pediatria dell'ospedale Santissima Annunziata. Da allora sono passati ben 23 anni ed il gruppo ha continuato a portare sorrisi cantando, ballando, saltando, gattonando, giocolando, magheggiando, fiaboraccontando, insomma facendo tutto ciò che si può fare pur di far sorridere i bambini ricoverati. Negli anni di servizio molti volontari sono passati, altri non hanno mai mollato e anno dopo anno nuovi volontari si sono affacciati a questa bellissima forma di umana empatia, portando gioia dove è più difficile farlo.

Il reparto di Pediatria è cambiato negli anni, i camici di medici e infermieri sono diventati colorati, i muri si sono arricchiti di personaggi che rendono l’ambiente più gradevole agli occhi, nelle stanze ci sono libri per bambini. Quello che manca sempre però è la spensieratezza, la serenità della normalità, la propria casa i giochi, gli animali da compagnia. E’ proprio per questo che serve la carica di energia che solo un clown può trasmettere. Portare una scintilla di allegria, questo è lo scopo, distogliere l’attenzione da una flebo, dall’ago delle infermiere, allontanare i pensieri del bambino dallo sguardo preoccupato dei genitori, far sorgere l’abbozzo di un sorriso sul volto delle mamme, questo è ciò che manca in pediatria e questo è ciò NodoComix si sforza di portare in quel reparto ogni sabato pomeriggio.

Il tempo scorre e i volontari passano il testimone, chi lascia per un novo lavoro, per motivi familiari e o semplicemente ha con gioia deciso di lasciare il passo a nuove leve.

Quest’anno il gruppo ha deciso di avviare un nuovo corso, conclusosi il 27 novembre con il reclutamento di 20 nuovi volontari, diversi di loro portano con sé una storia che li spinge a spendersi per gli altri. Un giorno Robin Williams, l’attore che interpretò il film dal titolo: “Patch Adams”, disse: “Credo che le persone che hanno vissuto maggiore tristezza siano quelle che cercano sempre di rendere felici gli altri. Perché sanno, in prima persona, cosa significhi sentirsi vuoti e depressi, e non vogliono che nessun altro provi la stessa cosa”. I nuovi clown hanno già deciso quasi tutti il loro pseudonimo e sono tutti nomi allegri e divertenti che raccontano qualcosa di loro stessi. Sabato 29 novembre alcuni hanno già iniziato con entusiasmo il servizio in Pediatria e il 21 di dicembre altri faranno la loro prima esperienza in casa di riposo.

Tutto il gruppo di NodoComix Odv è felice per l’ingresso dei nuovi volontari e li accoglie con gioia per il loro entusiasmo. A tutti loro augura di riuscire nell’ intento di rendere più leggere le giornate dei bambini di passaggio nella Pediatria del Santissima Annunziata e di fare altrettanto per gli ospiti della casa di riposo di Savigliano.