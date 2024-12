Biathlon, IBU Junior Cup: Carlotta Gautero domina la sprint a Ridanna

Carlotta Gautero vince la gara sprint 7.5 km della seconda tappa di Junior IBU Cup a Ridanna (BZ). La cuneese si impone con il tempo di 23’34.6 ed un errore al poligono nella serie da terra. Seconda posizione per la tedesca Lena Siegmund (0 errori al poligono) a +3.6 dalla vincitrice. Completa il podio la lettone Estere Volfa a +7.2 dalla azzurra ed un errore al poligono nella serie in piedi.

In una giornata meteorologicamente impegnativa, con il nevischio che ha reso la pista non facile, arriva il successo di Carlotta Gautero, bravissima a rimontare dalla nona posizione all’intermedio del km 4.6 con una prova di forza che le ha consentito di vincere con una prestazione maiuscola. La cuneese, reduce da un periodo non facile da quando, durante i campionati estivi di Forni Avoltri, aveva accusato un forte dolore alla gamba che non le ha permesso di allenarsi al meglio.

Per quanto riguarda le azzurre, ben 6 italiane in top 25. Ilaria Scattolo conclude settima a +39.7 con un errore, al 10° posto Francesca Brocchiero a +1.06.0 senza errori. Astrid Ploesch è tredicesima a +1.19.9 e zero errori Sara Scattolo 20sima a 1’35″6 con due errori e Nayeli Mariotti Cavagnet 23sima a 1’45″3 con due errori.



Al maschile, vittoria del biathleta ceco David Elias sbagliando una sola volta al poligono e fermando il cronometro a 25’35″0. Alle sue spalle salgono sul podio il polacco Grzegorz Galica, che a parità di errore fa segnare 4″8 di ritardo; terzo gradino del podio per la Francia con Guillaume Poirot anche lui con un solo errore con un distacco di 9″2. Elias fa la differenza nei primi due giri della gara, in una pista che si è velocizzata rispetto al mattino visto l’assenza di precipitazioni nevose (al contempo però il vento si è leggermente alzato rendendo le operazioni al poligono più complesse per i giovani atleti). Anche se il ceco crolla nel finale, riesce comunque a difendersi, in particolar modo dal transalpino. Per i colori azzurri l’atleta della Val Martello Felix Ratschiller è il migliore della giornata, entrando nella top 10 al nono posto con 2 errori nella seconda serie a 32″3 dalla testa; per l’altoatesino un ottimo settimo tempo sugli sci. Davide Compagnoni (1-1), secondo nella sprint di ieri, è invece fuori dai migliori 10 di un’incollatura, con 42″8 di ritardo dal vincitore ma con un solido giro finale, il terzo migliore di giornata. Con questo risultato il biathleta del CS Carabinieri riesce a resistere in testa alla classifica generale condividendola con il tedesco Seidl. 18esima piazza invece per il piemontese Michele Carollo con 2 errori nella serie a terra, mentre Cesare Lozza con 1 solo errore è 25esimo.