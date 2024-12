Calcio femminile: si chiude con una sconfitta il 2024 della Freedom FC Women, l'Arezzo vince di misura

Si chiude con una sconfitta il 2024 della Freedom FC Women che cede di misura contro l'Arezzo, al termine di un match brutto, equilibrato, avarissimo di emozioni e giocato su un campo a dir poco pesante.

Rimandato quindi l'appuntamento con una vittoria che manca da due mesi, con l'amarezza, comunque, di essere usciti dal “pantano” di Subbiano a mani vuote, vedendo sfumare, di fatto, nell'unica chiara (e casuale) occasione da gol, un punto esterno che poteva risultare prezioso.

Prima frazione con pochissimo da segnalare: si può riportare un colpo di testa di Blasoni, al minuto 17, terminato alto, mentre dall'altra parte, una conclusione di Pasquali a lato, alla mezz'ora, ed una smanacciata di Bartalini ad anticipare Tudisco su bel cross di Tamborini al 40'. In ogni caso, nessuna limpida opportunità da rete. La ripresa resta fortemente condizionata da un terreno di gioco con il passare del tempo sempre più precario. Il match resta sì combattuto ed intenso, ma bisogna aspettare il 70' per una potenziale chance: Blasoni è brava a fermare Tamborini, lanciata in profondità da Diaz Ferrer, al momento del tiro in area. La sfida si risolve al 77': cross di Martino da destra, testa di Fracas che anticipa e sorprende tutti, per l'1-0 che reggerà fino al triplice fischio.

Ora, pausa natalizia: la Freedom FC Women tornerà in campo nell'anno nuovo, domenica 12 gennaio, ospitando al “Paschiero” la Vis Mediterranea.



AREZZO-FREEDOM FC WOMEN 1-0

Rete: 77' Fracas (A)

AREZZO: Bartalini, Tuteri, Carcassi (83' Prinzivalli), Corazzi (83' Barsali), Zito, Lorieri (63' Licco), Fracas, Blasoni, Martino, Fortunati (73' Taddei), Razzolini. A disp. Nardi, Lunghi, Hervieux, Toomey. All. Leoni

FREEDOM FC WOMEN: Korenciova, Brscic, Martin Santamaria (57' Diaz Ferrer), Tamborini, Stankova, Tudisco (57' Imprezzabile), Giuliano (79' Dicataldo), Devoto, Cuciniello, Pasquali (69' Zanni), Harvey. A disp. Nucera, Maffei, Marenco, Micheli, Aime. All. Galletto

Arbitro: Wael Abu Ruqa (Roma 2)

Assistenti: Leonardo Valenti e Giada Di Carlantonio (Roma 2)

Ammonita: Dicataldo (F)