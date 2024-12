Hockey Indoor, Serie A Elite/F, alla Lorenzoni Bra non riesce la rimonta

Alla Lorenzoni non riesce la rimonta: ora è in zona playout

Era la rimonta in classifica l 'obiettivo del terzo concentramento del Campionato Elite indoor visti i due soli pareggi ottenuti sinora e la conseguente penultima posizione in classifica. Purtroppo, però, le gare casalinghe non sono state favorevoli alla squadra di Koshelenko anche se in settimana si erano recuperate due tra le atlete che erano ferme ai box, Iza Tampu e Carla Servadio.

La prima gara della giornata era quella di ritorno nei confronti della prima in classifica, l' Universitaria di Torino con la quale si era impattato a Padova nella giornata precedente. Le nero-turchesi partivano decise, ma la gara, benché equilibrata terminava con la sconfitta di 2 a 3 (reti braidesi di Di Blasi e Alessia di Dio). Nella seconda gara verso il Cus Pisa le braidesi partivano decise e nelle prime tre frazioni parevano dominare e segnavano tre reti ad opera di Servadio, Sabina Chiesa e Di Blasi, ma venivano rimontate e superate in un convulso e disattento quarto tempo.

La classifica le vede al momento in piena zona play out. Il periodo di sosta natalizia delle gare può esser utile per intensificare gli allenamenti e poter assemblare una squadra che in ritardo ed ancora purtroppo in costruzione.