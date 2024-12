Il Val Tanaro Rugby conclude l'anno con una vittoria contro l'Abbiategrasso

Domenica 15 dicembre, alle 14.30 a Farigliano, il Val Tanaro Rugby ha concluso l'anno in grande stile con una vittoria contro l'Abbiategrasso Rugby.

In uno scontro al vertice tra le prime della classifica, il Val Tanaro si è imposto con un convincente 45-26, davanti a un pubblico numerosissimo ed al termine di una partita molto combattuta.

La partita è stata caratterizzata da sette mete, segnate da Gallo, Santoro, Bianco, Ricci, Giraudo, Suria e Khaly. L'estremo Enrico Suria, ha trasformato cinque di queste mete, contribuendo in maniera decisiva al risultato finale.

La formazione scesa in campo:

Piovan, Stringa, Gallo, Giraudi (cap), Spertino, Porasso, Filippi, Singla, Schellino, Ricci, Giraudo, Bonino, Bianco, Santoro, Suria.

A disposizione: Ercole, Taha, Hogea, Campero, Fresia, Marengo.

L'Abbiategrasso Rugby, una squadra giovane e di grande valore, ha mostrato un pacchetto di mischia molto forte, rendendo la vittoria del Val Tanaro ancora più significativa.

Migliore in campo, Gabriele Gallo, leone della prima linea che ha giocato per 80 minuti dimostrando una tenacia e una forza impressionanti. "È stata una partita dura, ma ci siamo preparati bene e abbiamo dato tutto in campo. Sono orgoglioso di come la squadra ha risposto e del supporto del nostro pubblico," ha dichiarato Gallo.

I giovani Santoro e Giraudo, autori di due bellissime mete, hanno condiviso la loro gioia: "Segnare in una partita così importante è stato fantastico. Sentire l'energia del pubblico e giocare insieme a questa squadra è un'esperienza incredibile," ha detto Santoro. Giraudo ha aggiunto: "È stato un anno incredibile per noi e questa vittoria è il modo migliore per concluderlo. Questa vittoria e il primo posto devono essere un punto di partenza per fare sempre meglio, sia in allenamento che in partita"

L’allenatore del Val Tanaro Rugby, Andrea Ferreri, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti e ha fatto i complimenti alla squadra per l'impegno e la determinazione mostrati durante tutto l'anno.

Grazie a questa vittoria, il Val Tanaro Rugby agguanta il primo posto in classifica. Appuntamento per gennaio con l’inizio del girone di ritorno.