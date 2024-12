Volley B1F. Ottima prova delle Libellule contro le giovani del Club Italia

Libellula Banca CRS - Club Italia

3-1 (21-25/ 25-16/ 25-23/25-11)

Davvero ottima la prova delle Libellule questo sabato nella fortezza della Libellula Arena. Una grande prestazione di carattere contro il Club Italia, la squadra federale che raccoglie i migliori giovani talenti d’Italia, sempre attesissima per l’alto livello in campo.



In casa Libellula tutte a disposizione di coach Barisciani. Si parte e la bilancia pende subito a favore delle ospiti: l’allenatore Fanni guida sapientemente le sue giovani che conducono il gioco con una sicurezza da veterane e prendono quei due o tre punti di vantaggio che amministrano fino a fine set. Le Libellule sembrano confermare i limiti mostrati negli ultimi incontri e giocano con il freno a mano tirato. Morale, il primo set si chiude 21-25 per il Club Italia e si cambia campo.

Secondo set che sembra partire come il primo, con le giovani ospiti in leggera prevalenza, ma poi qualcosa scatta in casa Libellula. Un primo filotto di 5 punti porta le padrone di casa avanti 8-6 grazie a Damato che chiude alcuni punti davvero difficili. Le Libellule prendono morale e finalmente impongono il gioco che sanno fare: 14-12, 19-14 fino al 25-16 finale.



Si riparte al terzo set e le Libellule non mollano il ritmo, imponendo subito un break che le porta al 7-3. Ulteriore allungo per il 12-6 che viene amministrato fino al 16-10. Ma a questo punto le Libellule vanno in modalità relax, cosa che con queste giovani non ci si può consentire. Grande recupero e sorpasso del Club Italia 21-22. E qui assistiamo a un piccolo miracolo con le Libellule che riescono ad uscire dallo stato letargico in cui si erano rinchiuse e portano a casa il set 25-23.

Il quarto set è una passeggiata, le giovani del Club Italia accusano il colpo psicologico e le Libellule che consentono applausi al cambio Passante-Molino per sancire un abissale 25-11.



Una prova corale che vede ben 5 Libellule in doppia cifra: Cicogna 16, Rivetti 15, Damato 13, Passante e Ollino 11. Erano punti assolutamente necessari per sancire un sesto posto in classifica che recupera tre punti proprio sulla quinta, il Palau, unica squadra ad aver perso tra quelle che precedono le Libellule.

Prossima partita a Volpiano sabato 21 dicembre alle ore 21.

Libellula Volley: Febe Faure-Rolland, Alessia Boggio, Francesca Passante, cap. Nicoletta Rivetti, Gemma Molino , Olimpia Cicogna, Michelle Gueli, Carola Ollino, Alessia Damato, Serena La Rosa, Sonia Prekducaj

Allenatore: Mauro Barisciani

Aiuto Allenatore: Giuseppe Di Salvo

Scoutman: Leonardo Calò