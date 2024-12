Alba: una targa per i 30 anni del Gruppo Sbandieratori e Musici del Borgo Patin e Tesor

Il Sindaco di Alba Alberto Gatto e l’Assessora alla Cultura e al Turismo Caterina Pasini hanno consegnato, sabato 14 dicembre, nella sala consiliare “T. Bubbio”, una targa per i 30 anni di attività del Gruppo Sbandieratori e Musici del Borgo Patin e Tesor.

Alla cerimonia sono intervenuti Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri, e Nello Del Giacco, presidente del Borgo Patin e Tesor.

La targa con i colori della Città di Alba riporta la scritta: “L’Amministrazione comunale al Gruppo Sbandieratori e Musici del Borgo Patin e Tesor per i trent’anni di folclore, cultura e promozione del territorio ad Alla, in Italia e all’estero, fino dal 1994”.

Il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore Caterina Pasini: “Siete custodi di un’importante tradizione della nostra città, un prezioso patrimonio culturale che, insieme all’enogastronomia, ai paesaggi ed altre eccellenze, ha decretato il successo turistico del nostro territorio. Ogni volta che vi esibite davanti ai nostri turisti o in città italiane e straniere contribuite a far conoscere il nome di Alba nel mondo. Sappiamo bene il lavoro e l’impegno che c’è dietro ogni vostro spettacolo e per questo vi ringraziamo a nome di tutta l’Amministrazione e la città”.

“Dedichiamo la targa a tutti i compagni che hanno dato origine al gruppo – dicono dal Gruppo Sbandieratori e Musici del Borgo Patin e Tesor -, a chi è entrato poi a farne parte e a tutti coloro che incontreremo in questa splendida avventura che, a partire dalle prime sfilate per Alba, con gli anni ha fatto incontrare nuove leve, creato amicizie e portato in alto i nostri colori. Un motivo in più per festeggiare dopo la consegna della targa con la Cena dell'amicizia, una piccola tradizione per chiudere l'anno folcloristico e celebrare i nuovi arrivati, con lo sguardo rivolto al domani. Ringraziamo per il pensiero gratissimo l'Amministrazione di Alba. Un ringraziamento va al presidente della Giostra delle Cento Torri Luca Sensibile che ha dato lustro alla nostra passione. Siamo grati per averci sostenuto in questo momento importante al nostro presidente Nello Del Giacco e Graziella Destefanis che ha visto crescere e accompagnato dagli albori il nostro gruppo”.