A Cuneo inaugura la mostra "(R)esistere nonostante", dedicata alla “Operazione colomba”

Lunedì 23 dicembre alle 17 verrà inaugurata a Cuneo nel porticato del Vescovado nuovo in Via Amedeo Rossi 28 la mostra fotografica (R)esistere nonostante, dedicata alla “Operazione colomba”, l’iniziativa di pace promossa dall’Associazione Papa Giovanni XXIII per sostenere e accompagnare le popolazioni vittime di violenza.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 15:30 alle 18:30 fino al 12 gennaio, tranne il 25,26, il 31 dicembre e il giorno di Capodanno.

L’Operazione Colomba nasce nel 1992 dal desiderio di alcuni volontari della Comunità Papa Giovanni XXIII di vivere concretamente la nonviolenza in zone di guerra. Operazione Colomba è intervenuta e interviene in numerosi conflitti: nei Balcani, in America Latina, nel Caucaso, in Medio ed Estremo Oriente, impegnando oltre 2500 volontari.

La mostra, attraverso dodici verbi importanti come denunciare, mediare, accompagnare, resistere, e immagini molto significative apre la mente e il cuore e aiuta a capire cosa si è possibile fare per affrontare i drammi del nostro tempo.

Per info telefonare a Piero al 389.6888998