Gli alpini di Cuneo al Duomo di Milano per la messa di Natale

Domenica 15 dicembre la sezione degli alpini di Cuneo guidata dal presidente Davide Spedale con oltre una trentina di soci ha partecipato alla messa di Natale in Duomo a Milano organizzata dall'associazione nazionale.

Erano presenti oltre 250 gagliardetti e vessilli di tutte le regioni d'Italia. Dopo la celebrazione e le allocuzioni sulla piazza di fronte al Duomo, dove è stato pronunciato anche il vessillo della sezione di Cuneo, la cerimonia è poi proseguita con la sfilata al monumento degli alpini per la deposizione delle corone.

A seguire il gruppo cuneese ha proseguito per Novara per il pranzo con il rientro in serata.