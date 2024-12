“Liberazione Creativa: le nuove generazioni raccontano i diritti” : un progetto che coinvolge bambini e giovani della provincia di Cuneo

Continuano i laboratori del progetto "Liberazione Creativa", promosso da Ratatoj APS con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo: è un’iniziativa che coinvolge bambini e giovani della provincia di Cuneo, utilizzando l’arte e la creatività come strumenti di inclusione sociale, sensibilizzazione sui diritti emergenti e rigenerazione culturale. Il progetto si propone di affrontare le sfide sociali e culturali del territorio, stimolando una maggiore partecipazione giovanile alla vita comunitaria e alla difesa dei diritti, con particolare attenzione a temi come l’ambiente, la salute, l’uguaglianza di genere e l’inclusione sociale.

I Laboratori già realizzati

I primi laboratori del progetto si sono svolti tra l'inizio dell’anno scolastico e la fine del 2024, coinvolgendo numerosi istituti scolastici e centri sociali della provincia. Tra i laboratori già realizzati, segnaliamo:

“Mani che sognano” (Atelier Creativo)

Esplorazione dei diritti emergenti attraverso attività creative per diventare designer del cambiamento, a novembre 2024 presso l'Istituto Comprensivo di Verzuolo (con le classi seconda A, B e C, a dicembre con le classi prima A, B e C) e presso l'Istituto Comprensivo di Barge con due gruppi di bambini di 5 anni e con 26 bambini nelle frazioni di Barge: S. Martino e Crocera (fascia di età: 3-5 anni).

I Laboratori in programma nel 2025

Il progetto continuerà con una serie di nuovi laboratori che si terranno nei primi mesi del 2025. Ecco il calendario con la descrizione delle attività:

“Voci di cambiamento - Esplorando i nuovi diritti del futuro” (Podcast)

Laboratorio di produzione di podcast sui diritti emergenti, con attività di registrazione, editing e storytelling. I partecipanti avranno l’opportunità di intervistare esperti, raccogliere testimonianze e creare contenuti audio che esplorano i temi dei nuovi diritti.

AFP Dronero: 13 gennaio, 27 gennaio, 4 febbraio

CNOSFAP Saluzzo: 15 gennaio, 22 gennaio e 29 gennaio

“Videostorie di diritti emergenti” (Video Partecipativo)

Laboratorio video per esplorare i diritti emergenti, con tecniche di ripresa, montaggio e storytelling. Il laboratorio unisce l’apprendimento tecnico alla narrazione visiva, per stimolare il pensiero critico e creativo dei giovani.

Istituto Comprensivo di Verzuolo: 27 febbraio 2025- 6 marzo 2025

“Voci dei nuovi diritti” (Instant Song)

Laboratorio musicale incentrato sulla creazione di canzoni sui diritti emergenti tramite composizione istantanea. In questo laboratorio, i partecipanti scriveranno e registreranno canzoni che trattano temi come la sostenibilità, la parità di genere e l'inclusione, utilizzando tecniche di songwriting collaborativo.

I.I.S. Soleri Bertoni Saluzzo: Marzo 2025

Continua il coinvolgimento della comunità

Inoltre, sono in programma ulteriori attività nei mesi successivi, che vedranno coinvolte altre scuole, ludoteche e centri famiglie della provincia. Ogni laboratorio punta a coinvolgere i partecipanti non solo in un processo creativo, ma anche in una riflessione profonda sui “diritti emergenti”, rendendoli protagonisti di una campagna di sensibilizzazione che li vedrà attivamente coinvolti nella produzione e diffusione di materiali culturali (manifesti, video, podcast, performance artistiche).

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul calendario completo dei laboratori, è possibile consultare il sito: www.ratatoj.it