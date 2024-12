A Vicoforte s'inaugura l'esposizione “Natale tra Oriente ed Occidente. Mostra di Icone sacre moderne”

Domenica 22 dicembre, alle ore 18, l’Associazione Nativitas aps invita tutti all’inaugurazione della mostra “Natale tra Oriente ed Occidente. Mostra di Icone sacre moderne” esposizione di arte sacra, che propone una raccolta di dipinti realizzati secondo un’antica tecnica, che prevede l’utilizzo della tempera ad uovo.

Tutti sono firmati da Giuseppe Bottione e dagli allievi della sua bottega, ovvero Chiara Racca Revelli, Sabina Giacone del Buono, Tiziana Pieruz.

L’esposizione inoltre si arricchisce di una ulteriore componente: in collaborazione con l’Associazione Radici Roccaforte, presieduta da Alessandro Rulfi, infatti sarà possibile ammirare anche una collezione di medagliette storiche dedicate alla Madonna di Vico, risalenti a vari periodi storici. Una curiosità che arricchisce l’esposizione e prosegue la linea della riscoperta della storia della devozione alla Madonna di Vico.

L’Associazione Radici Roccaforte nasce nel 2020 e si propone l’obiettivo di riscoprire e valorizzare la storia locale (e non solo) grazie alla ricerca e alla conservazione di antichi oggetti e cimeli del passato. Presso la sede a Roccaforte, periodicamente allestisce delle esposizioni tematiche. L’evento fa parte del ciclo di eventi organizzati in occasione delle festività natalizie in collaborazione con l’Amministrazione del Santuario di Vicoforte, per offrire ulteriori occasioni di raccoglimento per vivere ancora più intensamente un periodo così significativo.

La mostra è ospitata presso la sede dell’Associazione Nativitas, al civico 41 sotto la palazzata del Santuario. La galleria di immagini propone una serie di figure ed episodi delle sacre scritture, accostandole con passi scelti proprio per proporre spunti di riflessione e contemplazione. Ci sono, naturalmente, immagini mariane, icone che ritraggono la sacra famiglia proponendo il tema natalizio, ma anche altre figure, dall’arcangelo Gabriele al Profeta Davide o alla Maria Maddalena. Una galleria di dipinti, dunque, che accostano il valore artistico a quello spirituale.

La mostra resterà aperta e visitabile ogni giorni, dalle 14.30 alle 17.30 a partire dal 22 dicembre fino al 6 gennaio (con l’esclusione del 25 dicembre e del 1 gennaio). L'esposizione sarà inaugurata domenica 22 dicembre alle ore 18. Le iniziative godono del sostegno della Fondazione CRC e del patrocinio del Comune di Vicoforte.

Si ricorda inoltre, l’appuntamento conclusivo, in previsione domenica 12 gennaio: la Società Corale di Cuneo si esibirà in concerto nella Basilica del Santuario alle ore 16.