"Cuore in Musica": al Milanollo di Savigliano concerto tributo a Pino Daniele organizzato dalla Cuore in Mente Aps

Il concerto "Cuore in Musica" è un'iniziativa speciale che unisce la musica e la prevenzione neurocardiologica in memoria di Pino Daniele, grande cantautore, attore, produttore discografico e teatrale, scomparso dieci anni fa a causa di malattie, tra cui un infarto miocardico.

L’ evento, si terrà il 24 gennaio 2025 alle 21:00 presso il Teatro Milanollo di Savigliano, è stato organizzato dalla Cuore in Mente Aps, un'associazione impegnata nella promozione della prevenzione delle malattie neuro-cardiovascolari, in collaborazione con i “Neri a Metà”, una band cuneese composta da sei talentuosi musicisti il cui nome è stato ispirato dal titolo del disco “Nero a Metà”, l'album con il quale il cantautore a raggiunto la sua definitiva maturazione ed affermazione a livello nazionale.

Il concerto avrà lo scopo di rendere omaggio alla figura di Pino Daniele, con un tributo fedele e rispettoso della sua musica, grazie alla riproposizione di alcuni dei suoi brani più celebri. L'evento, con finalità benefiche, offre un'opportunità per sensibilizzare il pubblico sulle malattie neurocardiovascolari, raccogliendo fondi per la ricerca e la prevenzione.

I brani del repertorio propongono un percorso tra i punti più salienti della carriera di Pino per sottolineare l’evoluzione artistica e la contaminazione dei vari generi musicali anche molto distanti dalla tradizione napoletana. Una particolarità sta indubbiamente nella voce femminile di Monica Sampò, che riesce a trasmettere in modo unico tutta la dolcezza e l’emozione che Pino sapeva mettere nelle sue canzoni.

L'iniziativa è patrocinata dall’Asl Cn1 e dal comune di Savigliano che ha gentilmente concesso l'uso del Teatro Milanollo, un luogo simbolico per la cultura e la musica locale.

I biglietti per lo spettacolo saranno messi in vendita presso gli uffici di CRB (Centro Raccolta per Beneficenza) in via Palestro 2 Savigliano con i seguenti orari:

Giovedì 19 dicembre 2024 e Venerdì 20 dicembre 2024

dalle ore 10,30 – 12,30 e dalle ore 17,30 alle ore 19,30.

Martedì 14 gennaio 2025, Venerdì 17 gennaio 2025 e Martedì 21 gennaio 2025

dalle ore 10,30 – 12,30 e dalle ore 17,30 alle ore 19,30.

Negli stessi giorni ed orari i biglietti possono essere acquistati e pagati esclusivamente con Satispay al n. telefonico 328 8634714

Il costo per le Poltrone in Platea e per un posto nei Palchi di è di 15€, mentre per la Galleria ed il Loggione è di 10€.