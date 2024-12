Inaugurata a Borgo S. Dalmazzo la mostra degli allievi di Monica Sepe

Fino al 20 dicembre sarà possibile ammirare le opere di sedici giovani artisti presso la Biblioteca Civica “Anna Frank”, che sostiene l’evento insieme al patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo.

Alla presenza della sindaca Roberta Robbione e di alcuni assessori borgarini, insieme ai ragazzi e alle loro famiglie, nonché a sua figlia Francesca che collabora all’interno dei corsi che si tengono nel suo studio, Monica Sepe ha ringraziato tutti per l’opportunità: “E’ sempre un’emozione dare vita a una mostra che racconta il lavoro dei ragazzi. E’ un modo per ricordarci e ricordare quanto sia importante consentire che si aprano spazi per l’espressione artistica fuori e dentro di noi. Mi permetto di sollecitare anche il mondo della scuola a occuparsi con più attenzione di questo aspetto, che riveste pari importanza rispetto alla didattica e all’educazione. Grazie a tutti e soprattutto alle famiglie per la loro fiducia e ai ragazzi per il loro impegno”.

La mostra è visitabile da martedì a venerdì (9.30-12.30 e 15.30-19.00) e sabato dalle 9.30 alle 12.30.

Per info: 3494671167.