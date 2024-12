Pulizia dei corsi d’acqua del Piemonte: la Lega accoglie un emendamento del PD e così la mozione passa

Per la pulizia dei corsi d’acqua, opera fondamentale ed in particolare per i territori montani e pedemontani del Piemonte, la Lega accoglie un emendamento del Pd e la mozione viene approvata dal Consiglio regionale.

E’ accaduto l’altro giorno a Palazzo Lascaris a Torino. Il Carroccio con Marco Protopapa aveva presentato un ordine del giorno per «sensibilizzare la Giunta regionale sulla necessità di facilitare la pulizia degli alvei».

Gli esponenti leghisti, componente fondamentale dell’amministrazione Cirio-bis, evidenziano che «l’attuale contesto di crescente vulnerabilità richiede un urgente riesame delle norme e dei regolamenti vigenti, che non risultano adeguate a fronteggiare lo stato di grave compromissione della cura degli alvei, evidenziando la necessità di ulteriori interventi da parte della Giunta regionale».

"Come sanno bene i residenti nella provincia di Cuneo – dice il consigliere Pd Mauro Calderoni – noi siamo gente pratica e pragmatica. Quindi, ho chiesto e ottenuto alcune modifiche a questo atto che vuole impegnare Cirio e i suoi ad implementare le misure per la gestione dei corsi d’acqua, anche con semplificazioni del quadro normativo, avviando un dialogo costruttivo con gli enti preposti, a favore delle comunità locali che non possono più subire gli ormai consueti danni da calamità naturali".

"Contrastare i crescenti rischi idrogeologici sul territorio della Granda – dice Calderoni – come in tutte le vallate del resto della Regione deve essere una priorità assoluta della politica. Si tratta di questioni su cui non ci devono essere divisioni ideologiche o contrapposizioni partitiche ed è per questo che ho proposto modifiche ed integrazioni al documento e che la Lega ha accettato, consentendoci così di votare tutti insieme".