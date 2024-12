Celebrata la Cena degli Auguri natalizi dell’Associazione Cuochi Provincia Granda

La splendida cornice del Ristorante Tota Virginia di Serralunga d’Alba ha ospitato recentemente la Cena degli Auguri natalizi dell’Associazione Cuochi Provincia Granda, aderente alla Federazione Italiana Cuochi.

Importante momento di aggregazione e confronto per associati e non, la serata è stata l’occasione per illustrare l’attività svolta nel corso del 2024 e le proposte innovative dell’Associazione Cuochi a favore di tutti coloro che operano nella ristorazione.

Dopo i saluti istituzionali da parte del Presidente dell’Associazione Cuochi, Domenico Pavan e del Presidente dell’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo, Comm. Giorgio Chiesa, sono stati consegnati i riconoscimenti ai “Testimonial dell’arte culinaria nella Granda”, premio istituito dal Direttivo dell’Associazione Cuochi Provincia Granda nel lontano 1999, per i soci e le personalità che con il loro operato hanno contribuito a diffondere e valorizzare l’arte culinaria della Granda.

Il primo titolo di “Testimonial” è stato assegnato a Gemma Boeri, titolare dell’omonimo ristorante di Roddino, uno dei templi della cucina tradizionale piemontese che richiama in questo piccolo borgo delle Langhe personaggi famosi e amanti della cucina di una volta; a seguire Enzo Aschero, Daniele Capra, Alessandro Sobrero e Luca Chiapella.

A conclusione, sono stati premiati Elisabetta Camia, nella categoria “giovani cuochi” e di Mattia Sabatini e di Andrea Serale per i brillanti risultati (1° e 2° posto) ottenuti ai Mondiali della cucina italiana svoltisi a Singapore.

“È stata una bellissima serata di vera convivialità – interviene Domenico Pavan, presidente dell’Acpg – e ringrazio gli intervenuti per la partecipazione”.

“La serata, che ha visto una grande partecipazione di associati, amici e simpatizzanti, ha riscosso un notevole successo con apprezzamenti da parte di tutti i presenti, conclude Pavan”. È anche stata l’occasione per aprire la campagna di tesseramento 2025.

Per aderire ed entrare a far parte della grande famiglia delle “berrette banche” dell’Associazione Cuochi Provincia Granda per l'anno 2025 si può contattare la segreteria al cellulare 339/3608570, all’indirizzo di posta elettronica associazionecuochicuneo@gmail.com oppure presso gli uffici di Confcommercio Cuneo al numero 0171/604125.