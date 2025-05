Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (venerdì 30 maggio), a Savigliano.

Coinvolta l'autovettura di una donna di 50 anni e il motoveicolo di un uomo di 28, scontatisi lungo la SP662 per cause e con dinamica ancora da determinare. Entrambe le persone coinvolte sono rimaste ferite, per fortuna in modo non grave.

Sul posto i vigili del fuoco e l'emergenza sanitaria, oltre alla polizia Locale dell'Unione Terre della Pianura.